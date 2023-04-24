ARM’dan sürpriz: İşlemci geliştiriyor

ARM işlemcisi mi geliyor?
Gelen bilgilere göre ARM şirketi mimarilerinin gerçek performansını sergileyebilmek adına özel işlemciler geliştirmeye karar verdi. Bunun için firma üretici ortaklarından mühendis talep etti ve özel bir ekip kuracak.
Geliştirilecek işlemcilerin yer aldığı dizüstü ve akıllı telefonlar farklı sergilerde katılımcılara sunulacak. ARM bu hamle ile müşteri portföyünü daha da genişletmeyi ve halka açılış öncesinde değerini arttırmayı amaçlıyor.
Bununla birlikte ARM mimarisinin mükemmele en yakın kullanımı Apple bünyesinde gerçekleşiyor. ARM’ın geliştireceği işlemcilerin performansının Apple’ın gerisinde kalması şirket imajı açısından iyi olmayabilir. Ayrıca ARM’ın yazılım platformlarına da tam uyum sağlaması gerekecek. Bu da ikinci bir çalışma yapılması anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)