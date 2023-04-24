ARM’dan sürpriz: İşlemci geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar yarı iletken mimarileri ile başta mobil dünya olmak üzere sayısız sektörde imzası olan ARM şirketi farklı bir strateji izlemeye başlıyor. Bundan sonra teknoloji fuarları ve etkinliklerde gösterim yapmak için özel işlemciler geliştirecek.

ARM işlemcisi mi geliyor?

Gelen bilgilere göre ARM şirketi mimarilerinin gerçek performansını sergileyebilmek adına özel işlemciler geliştirmeye karar verdi. Bunun için firma üretici ortaklarından mühendis talep etti ve özel bir ekip kuracak.

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Geliştirilecek işlemcilerin yer aldığı dizüstü ve akıllı telefonlar farklı sergilerde katılımcılara sunulacak. ARM bu hamle ile müşteri portföyünü daha da genişletmeyi ve halka açılış öncesinde değerini arttırmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte ARM mimarisinin mükemmele en yakın kullanımı Apple bünyesinde gerçekleşiyor. ARM’ın geliştireceği işlemcilerin performansının Apple’ın gerisinde kalması şirket imajı açısından iyi olmayabilir. Ayrıca ARM’ın yazılım platformlarına da tam uyum sağlaması gerekecek. Bu da ikinci bir çalışma yapılması anlamına geliyor.

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