ARM Cortex-X1 dünyanın en güçlü mobil çekirdeği iddiasında

Tam Boyutta Gör

Mobil mimari tasarımı alanında tartışmasız tek hakim konumunda olan Softbank iştiraki ARM bu yıl özelleştirilmiş mimari konusunda değişikliğe gidiyor. Artık Cortex-X adında yeni bir seri oluşacak.

Cortex-X1 neler sunuyor?

ARM yıllarca müşterilerine standart Cortex-A serisi çekirdeklerin yanında yarı özelleştirilmiş Cortex mimarisini de sundu ve müşterileri kendi ihtiyaçlarına göre bu mimariyi optimize etti. Apple, Qualcomm ve Samsung kendi işlemcilerinde bu özelleştirilmiş ARM mimarilerine yer verdi.

Şimdi ise açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla artık Cortex-A serisinde özelleştirme programı sona erdi. Bundan sonra Cortex-X adında özelleştirilmiş mimarilerden oluşan yeni bir seri hayata geçiyor. Cortex-X1 bu serinin ilk üyesi olacak.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın

Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

Cortex-X1 çekirdeği müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilecek ve dünyanın en güçlü mobil çekirdeği konumunda olacak. Cortex-A78 çekirdeğine göre bile yüzde 22 civarında tek hassasiyetli kayar nokta performansı artışı elde ediliyor. Önceki nesillere göre ise yüzde 30 pik performans artışı ön görülüyor.

Cortex-X1 çekirdeğinde 8 adet makro operasyon birimi – MoP yer alıyor. NEON motoru ise 4 adet 128b işlem hattı kullanıyor. Seviye 1 ön bellek 64KB, Seviye 2 ön bellek 1MB ve Seviye 3 ön bellek 8MB kapasiteye kadar çıkabiliyor. Çekirdeğin performans farkı da buradan kaynaklanıyor.

Tam Boyutta Gör

Cortex-X1 çekirdeği geleneksel olarak Cortex-A78, Cortex-A77 ve Cortex-A55 çekirdekleri ile çok kümeli yapıda kullanılabilecek. Bu sayede genel anlamda yonga setinin de verimli olacağı ifade ediliyor.

Cortex-X1 çekirdeği yılın sonlarına doğru ilk müşterilerine ulaşacak ancak Qualcomm’un Kryo, Samsung’un Mongoose ve Apple’ın Lightning gibi özelleştirilmiş çekirdek isimleri devam mı edecek yoksa Cortex-X1 şeklinde isimlendirme mi göreceği netlik kazanmadı. Yılın ortalarına doğru bununla ilgili detaylar da gelecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.