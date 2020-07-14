ARM firması yine satılabilir

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Mobil dünyada yongalara hayat veren tek ve en büyük mimari konumundaki ARM gelecek adına da büyük hamlelere ev sahipliği yapıyor. Tam Apple’ın yeni mimariye geçişi açıklanmışken Softbank cephesinden sürpriz bir haber geldi.

Yine satılıyor

1990 yılında Apple’ın da içinde olduğu ortaklık tarafından yaygın bir ticari çevre oluşturmak amacıyla şekillendirilen ARM girişimi sonrasında bağımsız bir şirket haline gelmişti. Modern akıllı telefon ve tablet pazarı ile birlikte ARM’ın da yükselişi başlamış oldu.

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Japon devi Softbank; yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti sektöründe önemli adımlar atmak amacıyla 2016 yılında 32 milyar dolar karşılığında ARM Holdings şirketini bünyesine katmıştı. O günden bu yana daha da değerlenen ARM Holdings için ne var ki satış planları var.

Henüz Softbank’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Goldman Sachs danışmanlığında potansiyel bir satış için planlar yapılıyor. Softbank yeterli ilgiyi görmezse bu kez ARM’ı borsaya açmayı düşünüyor.

Her halükarda Softbank’ın bir nakit birikimi oluşturmak istediği anlaşılıyor. Geçtiğimiz aylarda WeWork girişimi için 18 milyar dolar civarında bir yatırım yaptığı ancak boşa gittiği eleştirileri bunda etkili olabilir. Diğer taraftan Softbank’ın ARM Nesnelerin İnterneti bölümünü bünyesinde tutacağı da dile getiriliyor. Bakalım mobil mimari devini kim satın alacak?

https://www.techpowerup.com/269844/softbank-reportedly-considering-selling-arm-holdings

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