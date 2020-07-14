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    ARM firması yine satılabilir

    2016 yılında Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınan ARM Holdings yine satış planları içerisine girdi. Satış gerçekleşmezse borsaya açık bir şirket haline de gelebilir.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM firması yine satılabilir
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    Mobil dünyada yongalara hayat veren tek ve en büyük mimari konumundaki ARM gelecek adına da büyük hamlelere ev sahipliği yapıyor. Tam Apple’ın yeni mimariye geçişi açıklanmışken Softbank cephesinden sürpriz bir haber geldi.

    Yine satılıyor

    1990 yılında Apple’ın da içinde olduğu ortaklık tarafından yaygın bir ticari çevre oluşturmak amacıyla şekillendirilen ARM girişimi sonrasında bağımsız bir şirket haline gelmişti. Modern akıllı telefon ve tablet pazarı ile birlikte ARM’ın da yükselişi başlamış oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar ARM mimarisinde tespit edilen açık milyarlarca cihazı etkiliyor

    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Japon devi Softbank; yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti sektöründe önemli adımlar atmak amacıyla 2016 yılında 32 milyar dolar karşılığında ARM Holdings şirketini bünyesine katmıştı. O günden bu yana daha da değerlenen ARM Holdings için ne var ki satış planları var.

    Henüz Softbank’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Goldman Sachs danışmanlığında potansiyel bir satış için planlar yapılıyor. Softbank yeterli ilgiyi görmezse bu kez ARM’ı borsaya açmayı düşünüyor.

    Her halükarda Softbank’ın bir nakit birikimi oluşturmak istediği anlaşılıyor. Geçtiğimiz aylarda WeWork girişimi için 18 milyar dolar civarında bir yatırım yaptığı ancak boşa gittiği eleştirileri bunda etkili olabilir. Diğer taraftan Softbank’ın ARM Nesnelerin İnterneti bölümünü bünyesinde tutacağı da dile getiriliyor. Bakalım mobil mimari devini kim satın alacak?



    https://www.techpowerup.com/269844/softbank-reportedly-considering-selling-arm-holdings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa.
    @Guest-4E3DD9FE1 Fırsat.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    Şöyle elden ele uzatalım beyler.
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