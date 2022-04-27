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    ASELSAN, 2022’nin ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde net kar açıkladı

    ASELSAN'ın 2022 ilk çeyreğinde, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak 1 milyar 695 milyon TL net kar elde edildiği açıklandı. ASELSAN 2022 ilk çeyrek raporu haberimizde.
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    ASELSAN, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçları
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    ASELSAN, 2022’nin Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak üç ayda 1 milyar 695 milyon TL net kar elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 daha fazla net kar elde edildi. 1 milyar 461 milyon TL yatırım harcaması yapıldı.

    ASELSAN’ın üç aylık cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 oldu. 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar olarak açıklandı.

    47 ürün millileştirildi

    Yılın ilk üç ayında 47 ürünün millileştirilmesini tamamladı. Son üç yıldaki millileşen toplam ürün sayısını 554’ün üzerine çıkartarak 243 milyon dolaya yakın bir tutarın ülkede kalmasını sağladı.

    Şirketin 2022 yıl sonu tahminleri ise; yüzde 25’in üzerinde net satış, yüzde 22’nin üzerinde FAVÖK marjı ve 5 milyar TL’lik yatırım harcaması şeklinde açıklandı.

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