ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından düzenlenen IDEF kapsamında ASELSAN, Türk Kara Kuvvetleri için geliştirdiği 4 yeni elektronik harp sistemi ve insansız kara aracının tanıtımını gerçekleştirdi. Sergilenen ürünler elektronik harp sistemi EJDERHA, elektronik destek sistemi SÖKMEN, Orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı TUNGA ve orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı ERTUNGA’dan oluştu.
"İnsansız kara araçlarına odaklandık"
Akyol, İKA platformlarının modüler yani farklı özelliklerin eklenebileceği şekilde tasarladıklarını belirtiyor. TSK’nın ihtiyaçları çerçevesinde platformlara eklemeler yapılabilecek.
ASELSAN’ın, İKA sistemlerine odaklanması ve bu alanda yoğunlaşması ise son derece önemli. Savunma Sanayi firmalarımızın farklı alanlara yönelmesinden ziyade belirli bir alanda uzmanlaşması daha faydalı olabilir. Sonrasında ise geliştirilen sistemlerin birbirine entegrasyonu sağlanması kritik olacaktır. Akyol’un da açıklamalarından aslında bunu anlıyoruz: “Bu sistemleri önümüzdeki dönem belki SİHA'larımız ve İDA'larımızla (insansız deniz aracı) birlikte harekat icra eden bir konseptte göreceksiniz. Ağ destekli bir yapıyla birlikte İDA'larımızın, SİHA'larımızın harekat icra ettiği günleri de yakın zamanda göreceğimizi söyleyebilirim.”