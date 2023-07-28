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    ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı

    ASELSAN, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) kapsamında EJDERHA, ERTUNGA, SÖKMEN ve TUNGA’dan oluşan yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı.
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    ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından Türk Kara Kuvvetleri için geliştirilen 4 yeni elektronik harp sistemi ve insansız kara aracı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtıldı. EJDERHA, ERTUNGA, SÖKMEN ve TUNGA’dan oluşan yeni sistemlerin tamamı Türk Kara Kuvvetleri için geliştirildi.

    ASELSAN, yeni ürünlerini IDEF’te sergiledi

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından düzenlenen IDEF kapsamında ASELSAN, Türk Kara Kuvvetleri için geliştirdiği 4 yeni elektronik harp sistemi ve insansız kara aracının tanıtımını gerçekleştirdi. Sergilenen ürünler elektronik harp sistemi EJDERHA, elektronik destek sistemi SÖKMEN, Orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı TUNGA ve orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı ERTUNGA’dan oluştu.

    ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücü olan Türk Kara Kuvvetleri için geliştirilen 4 yeni ve son derece yüksek teknolojiyle donatılmış sistemi tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yeni sistemler ile birlikte Türk Kara Kuvvetleri ve Türk güvenlik güçleri yeni yetenekler kazanmış olacak. Akyol, bunların terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu birtakım patlayıcı ve drone saldırılarına ve özellikle son dönemde artış gösteren sistemlere karşı kullanılacağını belirtiyor.

     

    ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Akyol’un belirttiklerine göre EJDERHA, elektromanyetik sinyallerle birtakım hedefleri etkisiz hale getirilebiliyor. ASELSAN, fuar kapsamında yeni lazer sistemlerini de tanıtmıştı. Bununla birlikte yakında envantere gireceği söylenen SÖKMEN ise dinleme-kestirme sistemleri alanında iddialı bir ürün olacak. Akyol’un açıklamalarına göre SÖKMEN’de yapay zeka araçları bulunuyor: “Envanterimize giriyor yakında. Özellikle burada yapay zeka tekniklerini kullandığımızı ifade etmek isterim. Elektronik harp alanında bilişsel elektronik harpa doğru eviriyoruz sistemlerimizi. Doğal dil işlemeye varana kadar son derece yenilikçi teknolojilerle donatılmış, birtakım faaliyetleri otomatize edilmiş, yüksek doğruluk seviyelerinde kabiliyete sahip bir sistemimiz.”

    "İnsansız kara araçlarına odaklandık"

    ASELSAN yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla ASELSAN, insansız kara araçlarına (İKA) yoğunlaşacak. ASELSAN, İKA’ların katma değerinin otonom sistemlerinden ve sensörlerinden geldiğini belirtiyor. Firma İKA’larını 3 sistemli bir mimariyle tasarlayacak. Bu sistemlerin merkezinde yapay zeka bilgisayarı, otonom ve sürüş bilgisayarı ve sensörleri yöneten bir görev bilgisayarı bulunacak.

    Akyol, İKA platformlarının modüler yani farklı özelliklerin eklenebileceği şekilde tasarladıklarını belirtiyor. TSK’nın ihtiyaçları çerçevesinde platformlara eklemeler yapılabilecek.

    ASELSAN’ın, İKA sistemlerine odaklanması ve bu alanda yoğunlaşması ise son derece önemli. Savunma Sanayi firmalarımızın farklı alanlara yönelmesinden ziyade belirli bir alanda uzmanlaşması daha faydalı olabilir. Sonrasında ise geliştirilen sistemlerin birbirine entegrasyonu sağlanması kritik olacaktır. Akyol’un da açıklamalarından aslında bunu anlıyoruz: “Bu sistemleri önümüzdeki dönem belki SİHA'larımız ve İDA'larımızla (insansız deniz aracı) birlikte harekat icra eden bir konseptte göreceksiniz. Ağ destekli bir yapıyla birlikte İDA'larımızın, SİHA'larımızın harekat icra ettiği günleri de yakın zamanda göreceğimizi söyleyebilirim.”

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