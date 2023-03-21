Askerlik işlemleri e-Devlet’te: Askerliğim

- E-Devlet Askerliğim özelliği ne işe yarar?
- Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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E-Devlet Askerliğim özelliği ne işe yarar?
Askerliğim hizmeti, 5 başlık altında çeşitli hizmetler içeriyor. Askerlik çağı öncesinden askerlik sonrasına kadar tüm süreç buradan takip edilebiliyor. Daha önce askerlik işlemleri farklı başlıklar altında listeleniyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha kolay ve daha detaylı şekilde takip edilebiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Askerliğim bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında Askerliğim sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)