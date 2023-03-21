Askerlik işlemleri e-Devlet’te: Askerliğim

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların tüm askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmesi için “Askerliğim” özelliğini yayına aldı. Askerlik şubesine gitmeden pek çok işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

E-Devlet Askerliğim özelliği ne işe yarar?

Askerliğim hizmeti, 5 başlık altında çeşitli hizmetler içeriyor. Askerlik çağı öncesinden askerlik sonrasına kadar tüm süreç buradan takip edilebiliyor. Daha önce askerlik işlemleri farklı başlıklar altında listeleniyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha kolay ve daha detaylı şekilde takip edilebiliyor.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Askerliğim bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında Askerliğim sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir.”

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