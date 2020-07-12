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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı

    Oyunun resmi Instagram hesabı yanlışlıkla çıkış tarihini açıkladı. Assasin's Creed Valhalla, 17 Kasım 2020'de çıkış yapacak.
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Son bir hafta içerisinde iki farklı oynanış videosu sızan ve hakkında pek çok detayın ortaya çıktığı Assasin’s Creed Valhalla’nın şimdi de resmi olarak çıkış tarihi açıklandı. Valhalla’nın çıkış tarihi, firmanın İtalyanca paylaşım yapan resmi Instagram hesabından yanlışlıkla paylaşıldı. Assasin’s Creed Valhalla, 17 Kasım’da çıkacak.

    Assasin’s Creed’in son iki oyununda önce Antik Mısır dönemine, sonrasında Antik Yunan dönemine konuk olmuştuk. Valhalla ile birlikte Viking dünyasına adım atıyoruz. Assasin's Creed Valhalla ve yeni çıkacak diğer Ubisoft oyunları hakkındaki detaylı bilgiler bu akşam saat 22.00’de başlayacak Ubisoft Forward isimli etkinlikte açıklanacak. Etkinliği Ubisoft’un YouTube kanalından canlı olarak seyredebilirsiniz.

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    Assasin’s Creed Valhalla; 17 Kasım 2020'de PC, PS4, Xbox One ve sonraki aylarda PS5, Xbox Series X konsolları için yayınlanacak. Oyunun PC versiyonu 269 TL’lik fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Sızdırılan oynanış videolarını aşağıdaki YouTube bağlantılarından izleyebilirsiniz.



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    joven 6 dk.
    Eski nesil oyunlarda konsollarda artık sıktı 60€ bir oyuna vereceksem yeni birşeyler görmek oynamak isterim eskiyi ısıtıp ısıtıp sunmak zaman ve para kaybı
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 46 dk.
    Vallaha ben yapmadim:))
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    napolyon94 1 sa.
    Allah Allah, bak sen şu işe.
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