Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı

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Son bir hafta içerisinde iki farklı oynanış videosu sızan ve hakkında pek çok detayın ortaya çıktığı Assasin’s Creed Valhalla’nın şimdi de resmi olarak çıkış tarihi açıklandı. Valhalla’nın çıkış tarihi, firmanın İtalyanca paylaşım yapan resmi Instagram hesabından yanlışlıkla paylaşıldı. Assasin’s Creed Valhalla, 17 Kasım’da çıkacak.

Assasin’s Creed’in son iki oyununda önce Antik Mısır dönemine, sonrasında Antik Yunan dönemine konuk olmuştuk. Valhalla ile birlikte Viking dünyasına adım atıyoruz. Assasin's Creed Valhalla ve yeni çıkacak diğer Ubisoft oyunları hakkındaki detaylı bilgiler bu akşam saat 22.00’de başlayacak Ubisoft Forward isimli etkinlikte açıklanacak. Etkinliği Ubisoft’un YouTube kanalından canlı olarak seyredebilirsiniz.

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Assasin’s Creed Valhalla; 17 Kasım 2020'de PC, PS4, Xbox One ve sonraki aylarda PS5, Xbox Series X konsolları için yayınlanacak. Oyunun PC versiyonu 269 TL’lik fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Sızdırılan oynanış videolarını aşağıdaki YouTube bağlantılarından izleyebilirsiniz.

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