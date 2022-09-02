Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda beğenilen Keris oyuncu faresini güncelleyen Asus ROG markası şimdi de Gladius III oyuncu faresini elden geçirdi. Çıktığı dönemde ülkemizde beğeni toplayan fare şimdi daha iyi.

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint yine ana tuşları değiştirilebilir yapıda geliyor. Push-Fit Switch Socket II sayesinde ister varsayılan ROG Micro tuşları isterseniz de 3 pinli mekanik veya 5 pinli optik tuşları kullanabiliyorsunuz.

Asus ROG Keris Wireless AimPoint tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. önce eklendi

Asus ROG AimPoint optik sensörü 36000DPI seviyesine kadar farklı modlarda çalışabiliyor. Saniyede hızlanması 650 inç iken tarama oranı da 1000Hz. ROG SpeedNova teknolojisi ile 2.4GHz modunda bağlantı hızı optimize edilebiliyor. Bluetooth bağlantısı yanında USB Tip-C bağlantısı da mevcut.

ROG Paracord kablo kullanım kolaylığı sağlarken yüzde 100 PTFE Omni ayaklar da hızlanmaya katkı sağlıyor. 100 saate kadar kullanım süresi sunabilen Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint fare RGB aydınlatması ile de öne çıkıyor. Fiyatı 116$ olarak belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint neler sunuyor?