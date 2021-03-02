ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir

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Akıllı telefonların RAM bellek kapasiteleri artık bilgisayar dünyasını bile zorlamaya başladı. Bir dönem 4GB RAM bellek kapasitesi oldukça yeterli görülürken bugün özellikle oyuncu odaklı telefonların da etkisiyle artık 18GB RAM konuşur olduk.

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ASUS ROG Phone 5 neler sunacak?

Asus’un ve haliyle Android tarafının en donanımlı telefonu olması beklenen ROG Phone 5 modeli yeni bir trendi de başlatacak gibi. 18GB RAM bellek değeri sektörde bir ilk. Snapdragon 888 ile birlikte performans da oldukça yukarı çıkacak.

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Biraz da pazarlamaya yönelik olan bu tarz devasa RAM kapasiteleri uzmanlar tarafından çok da gerekli görülmüyor. 6GB-8GB arasında RAM kapasiteleri yeterli sayılırken 16GB veya 18GB gibi rakamlar adresleme nedeniyle batarya ömrüne de olumsuz etki yapıyor.

ASUS ROG Phone 5 için bunun haricinde 6000mAh batarya kapasitesi de konuşuluyor. 10 Mart tarihinde tanıtılacak olan oyuncu odaklı yeni canavar ile ilgili detayları da görmüş olacağız.

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https://wccftech.com/asus-rog-phone-5-specs-leak-shows-18gb-ram/

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