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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir

    ASUS ROG Phone 5 oyuncu odaklı telefonunda 18GB RAM ile yeni bir rekor kırılıyor. Bilgisayar sistemlerinde bile üst seviye tercih olan RAM kapasitesi farklılaşmayı sağlayacak.
    02 Mart 2021, 18:00 (5 gün)
    1,7b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonların RAM bellek kapasiteleri artık bilgisayar dünyasını bile zorlamaya başladı. Bir dönem 4GB RAM bellek kapasitesi oldukça yeterli görülürken bugün özellikle oyuncu odaklı telefonların da etkisiyle artık 18GB RAM konuşur olduk.

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    ASUS ROG Phone 5 neler sunacak?

    Asus’un ve haliyle Android tarafının en donanımlı telefonu olması beklenen ROG Phone 5 modeli yeni bir trendi de başlatacak gibi. 18GB RAM bellek değeri sektörde bir ilk. Snapdragon 888 ile birlikte performans da oldukça yukarı çıkacak.

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    Biraz da pazarlamaya yönelik olan bu tarz devasa RAM kapasiteleri uzmanlar tarafından çok da gerekli görülmüyor. 6GB-8GB arasında RAM kapasiteleri yeterli sayılırken 16GB veya 18GB gibi rakamlar adresleme nedeniyle batarya ömrüne de olumsuz etki yapıyor.

    ASUS ROG Phone 5 için bunun haricinde 6000mAh batarya kapasitesi de konuşuluyor. 10 Mart tarihinde tanıtılacak olan oyuncu odaklı yeni canavar ile ilgili detayları da görmüş olacağız.



    https://wccftech.com/asus-rog-phone-5-specs-leak-shows-18gb-ram/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    C cand. 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    18 çükolayt rem var moruq
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi )
    neye yarayacak diye sormamıslar mı peki firmaya?
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    4 sene kadar önce aldığım asus zenfone 2 markalı 4 gb ram ve 64 gb hafızaya sahip modeli hâlâ kullanıyorum. Sanırım tek sıkıntım telefonun pilinin ömrü, o da artık yedek parçası temin edilemiyor. Yoksa bahsedildiği gibi başka android cihazlara benzemiyor. İphone hiç kullanmadım ama elimdeki telefona yeni pil bulsam Allahın izniyle bir 2 yıl daha kullanilabilir bile belki. Demem o ki iphone taassupçuluğu yapmayın durduk yere.
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    V V4LKyR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok mantıklı, hatta 32 GB RAM olsun, kernel ve sistem RAM'e kurulsun ramdisk olarak, muhteşem olur.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhtmelen oyunları ramden çalıştırma teknolojisi için. Geçen sene tanıtmışlardı böyle birşey.
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    White Water 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var?
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    kmlkszhacker 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Asus amca bol kepçe dolduruyor
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi )
    la vijdansızlar ben daha 6gb ddr3 ramle sürünüyorum adamlar telefona 18gb takıyo!!!
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    bakikaya (lBlackSkyBvK ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonların durma noktasına gelinmiş.Artık abartı dönemi başlamıştır...
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    marsk35 (Marsk KY) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam bir çöp ram savaşına girdiler 8 gb lı modelli android cihazların yapamayıp bu cihazın ne yapmasını bekliyorsunuz. Bu telefona 8 9 bin tl vermek enayilik bir ios cihaz alın derim aynı parya 4 gb ram ile bu cihazın yapamadığını yapıyorlar.
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    C cand. 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    18 çükolayt rem var moruq
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    1728 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    asus, asus rog phone 5 ve
    2 etiket daha asus rog phone 5 18gb ram Mobil Teknolojiler
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