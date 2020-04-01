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    Asus ROG Strix XG27WQ kavisli oyuncu monitörü tanıtıldı

    Asus ROG Strix XG27WQ kavisli oyuncu monitörü 165Hz tazeleme hızı, 1ms griden griye tepki süresi, AMD FreeSync Premium Pro standardı gibi özelliklerle geliyor.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Strix XG27WQ kavisli oyuncu monitörü tanıtıldı
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    Oyuncu ekipmanları üreticilerinin yoğun bir şekilde kar marjı yüksek oyuncu monitörlerine ağırlık verdiğini görüyoruz. Asus ROG markası da biraz daha orta üst seviyeye doğru inen yeni bir oyuncu monitörü tanıttı.

    Asus ROG Strix XG27WQ özellikleri

    Asus ROG Strix XG27WQ modeli 27 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde VA bir panel ile geliyor. 1500R çapındaki kavis ise oyunlarda daha yoğun bir tecrübe yaşanmasına yardım ediyor.

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    AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi ile 165Hz tazeleme hızlarına ulaşabilen oyuncu monitörü 1ms griden griye tepki süresi ve düşük mavi ışık filtresi sunuyor. Görüş açıları ise 178/178 olarak belirlenmiş.

    DCI-P3 renk gamının yüzde 92, sRGB renk gamının yüzde 125’ini kapsayan monitör DisplayHDR 400 standardı ile 400nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Kontrast oranı ise 3000:1 seviyesinde. DisplayPort 1.2a ve 2 adet HDMI 2.0 bağlantısının olduğu monitörde USB 3.0 hub da yer alıyor.

    Oyun tarafında ise daha keskin nişangah, zamanlayıcı, FPS sayacı, görüntü yerleşim ayarı, ekran ayarı gibi yazılım destekleri yer alıyor. Asus ROG Strix XG27WQ için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/265257/asus-outs-rog-strix-xg27wq-27-inch-1440p-fast-curved-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    snowtger (Eren ) 6 gün
    Bakıp bakıp iç çekmek düşüyor bize. Elin yabancısı maaşının 3te 4te birine alırken biz 3-4 maaş ile anca alabiliyoruz tabi o sürede aç kalmayı göze alırsak.
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    erman.77 6 gün
    Çok beğendim özellikleri çok iyi olmuş gerçekten rog serileri her zaman üst seviye zaten kaliteli.
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    V4LKyR 6 gün
    Premium Pro Ultra Elite Lite
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    akındogan 1 hf. yeni yorumcu
    Dallaslık bir monitör olmuş.
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