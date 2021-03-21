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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus Zenfone 8 serisi 3 farklı model ile gelecek

    Asus Zenfone 8 serisinde Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 64MP Sony IMX686 ana sensör ortak ancak boyutlar ve bellek farklılaşıyor.
    21 Mart 2021, 11:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus Zenfone 8 serisi 3 farklı model ile gelecek
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    Akıllı telefon pazarında sessiz ama istikrarlı bir şekilde ilerleyen Asus yakın dönemde yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni amiral gemilerine oldukça güvenen Asus içki isimleri ile kodlamış.

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    Asus Zenfone 8 neler sunacak?

    Asus Zenfone 8 serisi bu kez pek çok ortak özelliklere sahip olacak. Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 64MP Sony IMX686 ana sensör bunlar arasında. Boyutlar, bellek, batarya ve ek kameralar farklılaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    Asus Zenfone 8 ve Pro modelinde 6.69 inçlik AMOLED ekran, 12MP Sony IMX363 sensör, 24MP OmniVision OV24B1Q ve 8MP OmniVision OV08A telefoto sensör ortak. Pro için daha yüksek bir konfigürasyon bekleniyor.

    Zenfone 8 Mini ise 5.9 inçlik bir ekranla geliyor. Sony IMX663 sensör ilk kez bu modelde lanse edilecek ancak henüz kamera paketi tam olarak bilinmiyor. iPhone 12 mini çok da ilgi görmediği için Asus bu boşluğu değerlendirmek isteyecek. Henüz Asus Zenfone 8 için bir çıkış tarihi belli değil.



    https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_to_come_in_three_variants_mini_will_sport_59inch_oled_panel-news-48267.php
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    Stonegolem 9 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 11 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 14 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 16 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrHamilton 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ah be Asus keşke Türkiye pazarından çekilmeyip, F/P telefonları ülkeye soksaydınız bu pazarı Çinliler'den çok rahat kapardınız. 5 yıl önce çıkarılan Zenfone 3 hala şu anki f/p modellerle kapışıyor
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    D dodofran 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    öldü artık asus. zenfone 5 teki ivmeyi kaybedince tekrar yakalayamadı.
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