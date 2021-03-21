Asus Zenfone 8 serisi 3 farklı model ile gelecek

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Akıllı telefon pazarında sessiz ama istikrarlı bir şekilde ilerleyen Asus yakın dönemde yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni amiral gemilerine oldukça güvenen Asus içki isimleri ile kodlamış.

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Asus Zenfone 8 neler sunacak?

Asus Zenfone 8 serisi bu kez pek çok ortak özelliklere sahip olacak. Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 64MP Sony IMX686 ana sensör bunlar arasında. Boyutlar, bellek, batarya ve ek kameralar farklılaşıyor.

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Asus Zenfone 8 ve Pro modelinde 6.69 inçlik AMOLED ekran, 12MP Sony IMX363 sensör, 24MP OmniVision OV24B1Q ve 8MP OmniVision OV08A telefoto sensör ortak. Pro için daha yüksek bir konfigürasyon bekleniyor.

Zenfone 8 Mini ise 5.9 inçlik bir ekranla geliyor. Sony IMX663 sensör ilk kez bu modelde lanse edilecek ancak henüz kamera paketi tam olarak bilinmiyor. iPhone 12 mini çok da ilgi görmediği için Asus bu boşluğu değerlendirmek isteyecek. Henüz Asus Zenfone 8 için bir çıkış tarihi belli değil.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_to_come_in_three_variants_mini_will_sport_59inch_oled_panel-news-48267.php

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