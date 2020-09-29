Atmaca füzesi bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime bir adım kaldı

Savunma sanayiine yönelik çalışmalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Atmaca füzesinin bir testi daha başarıyla tamamladığı ve seri üretimin yakın olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili açıklamasında "Dün Atmaca'nın son yakın testlerinden biri daha yapıldı. Testi çok başarılı geçti. Bu, Atmaca'nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Bir ürünün kalifiye olması ve olgunlaşmasının birkaç testle sağlanamadığını dile getiren Demir, bazı sistemlerin bu süreçte 50'ye yakın teste tabi tutulduğunu belirtti. Bu kapsamda Atmaca da son olarak mühimmatlı, harp başlıklı bir testten daha geçirilecek.

Yerli seyir füzesi motorları önümüzdeki yıl kullanımda olacak

Demir, motor testlerinin bittiğini ve başarıyla kalifiye olduğuna dikkati çekerek "Motor konusunda seri üretimle ilgili çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.

Seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihiyle ilgili sorulara Demir, "Seri üretim başlıyor, elimizde yabancı motorlar hali hazırda var, o motorları kullanacağız. Önümüzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz." yanıtını verdi.

Yapılan son teste ilişkin açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo oluşturduklarını belirtti. İkinci, "Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor." şeklinde konuştu.

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