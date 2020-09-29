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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Atmaca füzesi bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime bir adım kaldı

    Deniz füzesi Atmaca, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldığı testte başarılı oldu. Böylece elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da başarılı olacağını gösterdi.
    4 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Atmaca füzesi bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime bir adım kaldı

    Savunma sanayiine yönelik çalışmalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Atmaca füzesinin bir testi daha başarıyla tamamladığı ve seri üretimin yakın olduğu öğrenildi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili açıklamasında "Dün Atmaca'nın son yakın testlerinden biri daha yapıldı. Testi çok başarılı geçti. Bu, Atmaca'nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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    Ayrıca Bkz. "FNSS'nin batmayan çıkarma aracı: ZAHA"

    Bir ürünün kalifiye olması ve olgunlaşmasının birkaç testle sağlanamadığını dile getiren Demir, bazı sistemlerin bu süreçte 50'ye yakın teste tabi tutulduğunu belirtti. Bu kapsamda Atmaca da son olarak mühimmatlı, harp başlıklı bir testten daha geçirilecek.

    Yerli seyir füzesi motorları önümüzdeki yıl kullanımda olacak

    Demir, motor testlerinin bittiğini ve başarıyla kalifiye olduğuna dikkati çekerek "Motor konusunda seri üretimle ilgili çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.

    Seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihiyle ilgili sorulara Demir, "Seri üretim başlıyor, elimizde yabancı motorlar hali hazırda var, o motorları kullanacağız. Önümüzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz." yanıtını verdi.

    Yapılan son teste ilişkin açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo oluşturduklarını belirtti. İkinci, "Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor." şeklinde konuştu.



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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 sa.
    En kötü bizde yerli konumlandırma sistemimizi yapmalıyız.
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    Denorath 4 sa.
    Ataletsel navigasyon nasıl çalışıyor merak ettim 🧐 Savunma sanayinde geldiğimiz nokta gerçektende takdire şayan. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun 😊
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. Denorath
    çok iyi bilmiyorum ama eski denizcilerin seyrüsefer için kullandıkları matematiksel işlemlerin benzeri olsa gerek.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. Denorath
    Google'a imu sensor yazip, arduino/esp tarzi kartlarda kullanilabilecek versiyonlarina ulasabilirsiniz. Basitce soylemek gerekirse uzerine uygulanan kuvvetleri her eksende olcebilen bir sensor. İlk patenti bosch'a aitti yanlis hatirlamiyorsam. Adafruit'in hazir devre karti ve kutuphanesi var ilgiliyseniz satin alip deneyebilirsiniz. Standalone konum belirleme icin kullaniliyor. Ucaklarin karakutularinda mevcuttur. Diger konum tespit yonletimlerinden farki konum datasini sadece kendisi icin kullanir, iki tarafli iletisimle tayin yapmaz.
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    darkaura 1 sa. Denorath
    en eski alman v2 roketlerinden beri kullanilan bir yontem. hareket sesorleriyle roketin tum hareketlerini takip ederek bulundugu yeri tahmin ediyor. bunu ilk roketlerde mekanik jireskoplarla yapiyorlardi, simdi teknoloji ilerledi telefonun icindeki chipde bile ivme olcer hareket sensorleri mevcut. genede gps e nazaran hassasiyeti dusuk.
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