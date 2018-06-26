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Marvel, Avengers 4'ün ismini yıl sonuna kadar açıklamayacak

Marvel Stüdyoları'nın lideri Kevin Feige, Avengers 4'ün ismini sır gibi saklamaya devam edeceklerini söylüyor. Merakla beklenen film önümüzdeki yıl Nisan ayında vizyona girecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
2,2b
1
31
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Infinity War ile hem gişede hem de eleştirmenler karşısında inanılmaz bir başarı yakalayan Marvel , Avengers 4'ün ismini sır gibi saklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Collider'a konuşan Marvel Stüdyoları'nın lideri Kevin Feige, yeni filmin ismini bu yılın sonuna kadar açıklamayacaklarını söyledi.

Kevin Feige, Infinity War sinemalarda yayınlanmadan önce yaptığı açıklamalarda Avengers 4'ün ismini yapım ekibi olarak hali hazırda belirlediklerini, ancak spoiler içermesi nedeniyle bu ismi bir süreliğine açıklamayacaklarını belirtmişti.

Collider'a yaptığı açıklamalarda Captain Marvel filmi ve Avengers 4 ile ilgili konuşan Feige,"Captain Marvel; 90'larda geçen, Sam Jackson'ın iki gözüyle birlikte yer aldığı özgün bir orijin hikayesi olacak. Filmin ilk teaser fragmanını yıl sonuna doğru yayınlamayı planlıyoruz. Avengers 4'ün isminin açıklanması da bundan hemen sonra olacaktır." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı"
Kevin Feige ayrıca önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan Ant Man and The Wasp filminin de Avengers 4'le direkt olarak bağlantılı olacağını söylüyor. Ant Man ve Wasp ikilisinin Avengers 4'te çok önemli bir yere sahip olacağını belirten Feige,"Bu film için kesinlikle yerlerinizi ayırtmalısınız" ifadelerini kullanıyor. 

http://collider.com/avengers-4-title-reveal/ Yorum Yaz
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eulogy 11 ay en beğenilen
Neden ya neden?
Neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden
neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden?
Neden bunu bize yapıyorsunuz?
Bari aralıkta açıklayın. Lan şimdi şuracıkta meraktan ölcem ya, yapmayın Allah aşkına...
Lan kafayı yicem ya... Avengers 4'ün ismi açıkılanacak diye seçimleri, dünya kupasını kaçırdım. Hakkat ne oldu seçimler, dünya kupası biri özelden yazsın.
Neden ya neden?Neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden nedenneden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Furiosa 11 ay
aga siz ne yaşıyorsunuz bunları okuyan var mı cidden
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The Ace of Spades 10 ay
Avengers 4 : Revenge of the Avengers olabilir .
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Barni Moloztaş 11 ay
Para kasmak için seriyi batırmaya başladılar. Avengers 283 in 2087
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Furiosa 11 ay
aga siz ne yaşıyorsunuz bunları okuyan var mı cidden
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Erwin-Rommel 11 ay
Vah vah o zamana kadar nasıl dayanacaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Adamlar pazarlama stratejisini hemen her alanda kullanıyorlar. Bir kaç ay sonra da "sızdı" diyerek bir isim atarlar ortaya ve hem reklam yapar, hem de kamuoyunun tepkisini ölçerler. Çözmüşler artık pazarlama işini her şeyiyle...
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eyoruk 11 ay
Sıkıntı yok Tom Holland var
Yetiş Tom
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3qzotix 11 ay
Yanlış hesaptan mı girdiniz bu konuyu ekram71'in açması gerekirdi.
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OverClocK1ng 11 ay
Evet beyler. O kadar bekledik ve yıl sonu geldi. Avengers 4 ün ismini açıklıyorum.
Sıkı durun: Avengers 4 ! Nasıl, tahmin edemediniz dimi..
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Amd64x2 11 ay
Bende bu haber başlığı ve içeriği ile ilgili fikirlerimi belirsiz bir tarihe kadar açıklamayacağım. Şaka şaka açıklıyorum, yıl sonundan aşşağaa kasımpaşa
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SEO-Uzmanı 11 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ehli vahdet indinde vücut birdir, ziyade değildir. O da vücuda Haktır. Bu vücudun zahiri vardır, batını vardır. zahiri âlemdir, batını ise bir Nurdur ki, eşya ve mahlukata; his,hareket, irade, kudret, hayat... verir, onları idare eder. âlemin, yani şu varlığın (eşya,hayvan, nebat ve İnsan) aslı, vücuda Hakkın zahirinin akisleridir. Güneşin pencerelerden geçerek veya aynalardan âksederek çokluk göstermesi gibi; Hakkın (zahir) ismi şerifinin çeşidli mazharlarda (aynalarda veya pencerelerde) belirmesinden başka bir şey değildir:hulasa: âlem Hakkın zahiri ve Hak da âlemin (yani varlığın) batınıdır, bu hale göre, zâhir (Ben) dediği vakit, batın (hayır) der. ve batın (ben) dediği vakit, zâhir (hayır) der, bunları birleştirmek lâzımdır, zira konuşan, dinleyenden başkası değildir derler. O halde bizim iddia ettiğimiz gibi, Cenabı Hak; ne yalnız Zahir ve ne de yalnız Batındır. hem zahirdir,hem batındır. nitekim hem evvel ve hem ahir olduğu gibi.

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smart1978 11 ay SEO-Uzmanı
Tasavvuf Felsefesine yakindir.
Herseyin yeri ve zamani vardir acep sen niye simdi bu basliga yazdin ki ?
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