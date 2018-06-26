Marvel, Avengers 4'ün ismini yıl sonuna kadar açıklamayacak

Infinity War ile hem gişede hem de eleştirmenler karşısında inanılmaz bir başarı yakalayan Marvel , Avengers 4'ün ismini sır gibi saklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Collider'a konuşan Marvel Stüdyoları'nın lideri Kevin Feige, yeni filmin ismini bu yılın sonuna kadar açıklamayacaklarını söyledi.
Kevin Feige, Infinity War sinemalarda yayınlanmadan önce yaptığı açıklamalarda Avengers 4'ün ismini yapım ekibi olarak hali hazırda belirlediklerini, ancak spoiler içermesi nedeniyle bu ismi bir süreliğine açıklamayacaklarını belirtmişti.
Collider'a yaptığı açıklamalarda Captain Marvel filmi ve Avengers 4 ile ilgili konuşan Feige,"Captain Marvel; 90'larda geçen, Sam Jackson'ın iki gözüyle birlikte yer aldığı özgün bir orijin hikayesi olacak. Filmin ilk teaser fragmanını yıl sonuna doğru yayınlamayı planlıyoruz. Avengers 4'ün isminin açıklanması da bundan hemen sonra olacaktır." sözlerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı"
Kevin Feige ayrıca önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan Ant Man and The Wasp filminin de Avengers 4'le direkt olarak bağlantılı olacağını söylüyor. Ant Man ve Wasp ikilisinin Avengers 4'te çok önemli bir yere sahip olacağını belirten Feige,"Bu film için kesinlikle yerlerinizi ayırtmalısınız" ifadelerini kullanıyor.
Kevin Feige, Infinity War sinemalarda yayınlanmadan önce yaptığı açıklamalarda Avengers 4'ün ismini yapım ekibi olarak hali hazırda belirlediklerini, ancak spoiler içermesi nedeniyle bu ismi bir süreliğine açıklamayacaklarını belirtmişti.
Collider'a yaptığı açıklamalarda Captain Marvel filmi ve Avengers 4 ile ilgili konuşan Feige,"Captain Marvel; 90'larda geçen, Sam Jackson'ın iki gözüyle birlikte yer aldığı özgün bir orijin hikayesi olacak. Filmin ilk teaser fragmanını yıl sonuna doğru yayınlamayı planlıyoruz. Avengers 4'ün isminin açıklanması da bundan hemen sonra olacaktır." sözlerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı"
Kevin Feige ayrıca önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan Ant Man and The Wasp filminin de Avengers 4'le direkt olarak bağlantılı olacağını söylüyor. Ant Man ve Wasp ikilisinin Avengers 4'te çok önemli bir yere sahip olacağını belirten Feige,"Bu film için kesinlikle yerlerinizi ayırtmalısınız" ifadelerini kullanıyor.
http://collider.com/avengers-4-title-reveal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden
neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden neden?
Neden bunu bize yapıyorsunuz?
Bari aralıkta açıklayın. Lan şimdi şuracıkta meraktan ölcem ya, yapmayın Allah aşkına...
Lan kafayı yicem ya... Avengers 4'ün ismi açıkılanacak diye seçimleri, dünya kupasını kaçırdım. Hakkat ne oldu seçimler, dünya kupası biri özelden yazsın.