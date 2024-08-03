Xbox’ın merakla beklenen yapımı Avowed 2025 yılına ertelendi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas ve The Outer Worlds gibi yapımlar ile bilinen Obsidian Entertainment, 2018 yılında Microsoft tarafından satın alınarak Xbox stüdyolarına katılmıştı. Xbox bünyesinde çalışmaya başlayan stüdyo, 2020 yılında Avowed yapımını duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Skyrim ve Outer Worlds yapımlarını andıran atmosferi ile 2024’ün en çok beklenen oyunları arasında yer alan Avowed, 2025 yılına ertelendi.

Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S konsollar için indirilebilir 22 sa. önce eklendi

Avowed, 18 Şubat 2025’te yayınlanacak

Geçtiğimiz günlerde The Verge’ün güvenilir kaynaklarından olan Tom Warren, Microsoft’un oyunculara rahatlık vermek için Avowed’u gelecek yıla erteleyebileceğini belirtmişti. Warren’un iddialarından saatler sonra Microsoft, Avowed hakkında bir açıklama yaptı. Bu açıklama göre normalde kasım ayında satışa sunulması planlanan yapım, 18 Şubat 2025’e ertelendi.

Tam Boyutta Gör Xbox, sosyal medya üzerinden Avowed’un çok fazla oyunla çakıştığından gelecek yıla ertelendiğini doğruladı. Firmanın bu kararı ile Avowed; Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones, Starfield’ın Shattered Space eklentisi gibi yapımlarla çakışmayacak. Ayrıca Obsidian’a verilen üç aylık ek süre, yapımın daha başarılı bir çıkış yaşamasına olanak sağlayacaktır. Obsidian’ın yeni RPG yapımı Avowed, 18 Şubat 2025’te Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Avowed 2025 yılına ertelendi