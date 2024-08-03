Xbox’ın merakla beklenen yapımı Avowed 2025 yılına ertelendi

Teknoloji Editörü
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Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas ve The Outer Worlds gibi yapımlar ile bilinen Obsidian Entertainment, 2018 yılında Microsoft tarafından satın alınarak Xbox stüdyolarına katılmıştı. Xbox bünyesinde çalışmaya başlayan stüdyo, 2020 yılında Avowed yapımını duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Skyrim ve Outer Worlds yapımlarını andıran atmosferi ile 2024’ün en çok beklenen oyunları arasında yer alan Avowed, 2025 yılına ertelendi.
Avowed, 18 Şubat 2025’te yayınlanacak
Geçtiğimiz günlerde The Verge’ün güvenilir kaynaklarından olan
Tom Warren, Microsoft’un oyunculara rahatlık vermek için Avowed’u gelecek yıla erteleyebileceğini belirtmişti. Warren’un iddialarından saatler sonra Microsoft, Avowed hakkında bir açıklama yaptı. Bu açıklama göre normalde kasım ayında satışa sunulması planlanan yapım, 18 Şubat 2025’e ertelendi.
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Xbox, sosyal medya üzerinden Avowed’un çok fazla oyunla çakıştığından gelecek yıla ertelendiğini
doğruladı. Firmanın bu kararı ile Avowed; Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones, Starfield’ın Shattered Space eklentisi gibi yapımlarla çakışmayacak. Ayrıca Obsidian’a verilen üç aylık ek süre, yapımın daha başarılı bir çıkış yaşamasına olanak sağlayacaktır. Obsidian’ın yeni RPG yapımı Avowed, 18 Şubat 2025’te Xbox Game Pass sistemine eklenecek.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.