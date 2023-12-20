Avrupa Birliği, 3 büyük porno sitesine sıkı kurallar getirdi

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’a sıkı yükümlülükler getiriyor. Porno siteleri 17 Şubat 2024’ten itibaren, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.

AB Komisyonu yeni yasa kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sosyal medya ve video platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

4 ay içinde önlemler hayata geçirilecek

Komisyon şimdi de üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’u da büyük çevrimiçi platform kapsamına aldı. Bu siteler, 17 Şubat 2024’ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak. Bu üç porno sitesi 4 ay içinde, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi kullanıcıları korumak ve sistemden kaymaklı riskleri azaltmak için özel önlemler almak zorunda olacak.

Porno sitelerinin, yaş doğrulama konusunda daha katı uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek. Reşit olmayanların çevrimiçi pornografik içeriğe erişmesinin engellenmesi sağlanacak. Porno sitelerinin risk değerlendirme raporlarında özellikle küçüklerin zihinsel ve fiziksel sağlığının korunmasına yol açabilecek her türlü olumsuz etki ayrıntılı olarak belirtilecek.

Yeni düzenleme ile “intikam pornosu” sorunun önüne geçilecek. Yasa dışı görsellere karşı çok daha sıkı önlemlerin zorunlu hale geleceği düzenleme kapsamında, kişinin izni olmadan porno görüntülerinin yayınlanması önlenecek. Porno siteleri, “deepfake pornografi” olarak bilinen, yapay zeka aracılığıyla üretilmiş yasa dışı mahrem görüntülerin yayılmasının engellenmesi konusunda da çaba harcayacak.

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AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 büyük porno sitesinin de aralarında olduğu, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip internet platformları için getirilen yükümlülükler şunlar:

Kullanıcıların veya kuruluşların yasa dışı içeriği bildirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu mekanizmalar sağlamak.

"Güvenilir işaretleyiciler" olarak adlandırılan kişiler tarafından gönderilen bildirimlerin değerlendirilmesine öncelik vermek.

İçerikleri kısıtlandığında veya kaldırıldığında kullanıcılara gerekçelerini beyan etmek.

Kullanıcıların içerik denetleme kararlarına itiraz edebilmeleri için dahili bir şikayet ele alma sistemi sağlamak.

Bir kişinin hayatını veya güvenliğini tehdit eden bir suçun işlendiği, işlenmekte olduğu veya işlenme ihtimalinin bulunduğuna dair şüphe uyandıran herhangi bir bilginin farkına varmaları durumunda kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek.

Çocukların cinsel istismarını önlemek ve küçüklerin yüksek düzeyde mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için sistemlerini yeniden tasarlamak.

Arayüzlerinin kullanıcıları aldatacak veya manipüle edecek şekilde tasarlanmadığından emin olmak.

Etnik köken, siyasi görüşler veya cinsel yönelim gibi hassas verilerin profilinin çıkarılmasına dayanan, veya reşit olmayanları hedef alan reklamların sunulmasını durdurmak.

İçerik denetleme süreçlerine ilişkin yılda bir kez şeffaflık raporları yayınlamak.

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Avrupa Birliği, 3 büyük porno sitesine sıkı kurallar getirdi