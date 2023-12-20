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    Avrupa Birliği, 3 büyük porno sitesine sıkı kurallar getirdi

    Avrupa Birliği, üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’a sıkı yükümlülükler getiriyor. Siteler, çocuk cinsel istismarı ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.
    Avrupa Birliği, 3 büyük porno sitesine sıkı kurallar getirdi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’a sıkı yükümlülükler getiriyor. Porno siteleri 17 Şubat 2024’ten itibaren, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.

    AB Komisyonu yeni yasa kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sosyal medya ve video platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

    4 ay içinde önlemler hayata geçirilecek

    Komisyon şimdi de üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’u da büyük çevrimiçi platform kapsamına aldı. Bu siteler, 17 Şubat 2024’ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak. Bu üç porno sitesi 4 ay içinde, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi kullanıcıları korumak ve sistemden kaymaklı riskleri azaltmak için özel önlemler almak zorunda olacak.

    Porno sitelerinin, yaş doğrulama konusunda daha katı uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek. Reşit olmayanların çevrimiçi pornografik içeriğe erişmesinin engellenmesi sağlanacak. Porno sitelerinin risk değerlendirme raporlarında özellikle küçüklerin zihinsel ve fiziksel sağlığının korunmasına yol açabilecek her türlü olumsuz etki ayrıntılı olarak belirtilecek.

    Yeni düzenleme ile “intikam pornosu” sorunun önüne geçilecek. Yasa dışı görsellere karşı çok daha sıkı önlemlerin zorunlu hale geleceği düzenleme kapsamında, kişinin izni olmadan porno görüntülerinin yayınlanması önlenecek. Porno siteleri, “deepfake pornografi” olarak bilinen, yapay zeka aracılığıyla üretilmiş yasa dışı mahrem görüntülerin yayılmasının engellenmesi konusunda da çaba harcayacak.

    AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 büyük porno sitesinin de aralarında olduğu, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip internet platformları için getirilen yükümlülükler şunlar:

    • Kullanıcıların veya kuruluşların yasa dışı içeriği bildirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu mekanizmalar sağlamak.
    • "Güvenilir işaretleyiciler" olarak adlandırılan kişiler tarafından gönderilen bildirimlerin değerlendirilmesine öncelik vermek.
    • İçerikleri kısıtlandığında veya kaldırıldığında kullanıcılara gerekçelerini beyan etmek.
    • Kullanıcıların içerik denetleme kararlarına itiraz edebilmeleri için dahili bir şikayet ele alma sistemi sağlamak.
    • Bir kişinin hayatını veya güvenliğini tehdit eden bir suçun işlendiği, işlenmekte olduğu veya işlenme ihtimalinin bulunduğuna dair şüphe uyandıran herhangi bir bilginin farkına varmaları durumunda kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek.
    • Çocukların cinsel istismarını önlemek ve küçüklerin yüksek düzeyde mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için sistemlerini yeniden tasarlamak.
    • Arayüzlerinin kullanıcıları aldatacak veya manipüle edecek şekilde tasarlanmadığından emin olmak.
    • Etnik köken, siyasi görüşler veya cinsel yönelim gibi hassas verilerin profilinin çıkarılmasına dayanan, veya reşit olmayanları hedef alan reklamların sunulmasını durdurmak.
    • İçerik denetleme süreçlerine ilişkin yılda bir kez şeffaflık raporları yayınlamak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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