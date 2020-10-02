Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor

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Bugün akıllı telefon üreticileri gerek kendi reklamını gerekse de sponsor ortakların reklamını yapmak amacıyla mobil cihazlara fazla sayıda uygulama yüklüyor. Pek çok senaryoda kullanıcıların bu ön yüklü uygulamaları kaldırma imkanı olmuyor.

Avrupa Birliği kararlı

Güney Kore’de uzun bir süredir mobil cihazlarda ön yüklü gelen uygulamaların kaldırılabilmesi imkanı kullanıcılara sunuluyor. Avrupa Birliği de vatandaşlarına böyle bir imkan sunabilmek için çalışmalar yapıyor.

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Dijital Hizmet Kanunu adı altında yapılan çalışmalarda mobil cihaz üreticilerinin ön yüklü gelen uygulamaları kaldırma imkanı sunması isteniyor. Yani kullanıcı telefonu aldıktan sonra reklam uygulamalarını kaldırabilecek.

Diğer taraftan kanunda kişisel verilerle ilgili düzenlemeler de var. Google ve Apple gibi şirketlerin sadece reklam hizmetleri amacıyla veri toplaması istenirken kesinlikle kendi ticari aktiviteleri veya iş ortaklarının aktiviteleri için kullanmamaları gerekiyor. Yine iş ortaklarından topladıkları kurumsal verileri de kendi çıkarları için kullanmamaları isteniyor.

Dijital Hizmet Kanunu kısa süre önce örgüt ve kurumlardan tavsiyeler toplama sürecini tamamladı. Yakın dönemde Komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Devreye girdiğinde ise üreticiler ve büyük platformlar biraz zorlanacak gibi.

https://www.gsmarena.com/eus_digital_service_act_will_allow_you_to_uninstall_bloatware-news-45578.php

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