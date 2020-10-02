Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor

    Dijital Hizmet Kanunu ile birlikte mobil cihazlarda ön yüklü gelen reklam uygulamaları kaldırılabilir olacak. Ayrıca kişisel veriler çıkar amaçlı kullanılamayacak.
    2 hf.
    2,2b
    1
    13
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefon üreticileri gerek kendi reklamını gerekse de sponsor ortakların reklamını yapmak amacıyla mobil cihazlara fazla sayıda uygulama yüklüyor. Pek çok senaryoda kullanıcıların bu ön yüklü uygulamaları kaldırma imkanı olmuyor.

    Avrupa Birliği kararlı

    Güney Kore’de uzun bir süredir mobil cihazlarda ön yüklü gelen uygulamaların kaldırılabilmesi imkanı kullanıcılara sunuluyor. Avrupa Birliği de vatandaşlarına böyle bir imkan sunabilmek için çalışmalar yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Dijital Hizmet Kanunu adı altında yapılan çalışmalarda mobil cihaz üreticilerinin ön yüklü gelen uygulamaları kaldırma imkanı sunması isteniyor. Yani kullanıcı telefonu aldıktan sonra reklam uygulamalarını kaldırabilecek.

    Diğer taraftan kanunda kişisel verilerle ilgili düzenlemeler de var. Google ve Apple gibi şirketlerin sadece reklam hizmetleri amacıyla veri toplaması istenirken kesinlikle kendi ticari aktiviteleri veya iş ortaklarının aktiviteleri için kullanmamaları gerekiyor. Yine iş ortaklarından topladıkları kurumsal verileri de kendi çıkarları için kullanmamaları isteniyor.

    Dijital Hizmet Kanunu kısa süre önce örgüt ve kurumlardan tavsiyeler toplama sürecini tamamladı. Yakın dönemde Komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Devreye girdiğinde ise üreticiler ve büyük platformlar biraz zorlanacak gibi.



    https://www.gsmarena.com/eus_digital_service_act_will_allow_you_to_uninstall_bloatware-news-45578.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 2 hf.
    Ne gerizekalıca bir şey değil mi? Adam bana paralı ya da süre sınırlı uygulamayı mecburi koymuş hatta yeri geliyor ömrü bitmiş uygulama oluyor. Ben para ödemeyeceğim, ya da istesem de kullanamıyorum ama o orada öylece duruyor ve bir şey yapamıyorum. Gerçekten bu teknoloji firmaları bazen üşütük hareketler yapıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Proprietor (Akif Altun) 2 hf.
    Android de kaldırılamayan uygulama zaten yok zor kaldırılan uygulama olabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf.
    Modemde AdGuard özelliği var istediğim cihaza istediğim dns ve ad bloku atıyorum olay bitiyor özellikle dh de çok işe yarıyor her sayfada 40 reklam
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. bio technolog
    Olayı yanlış anlamışsın.Telefonu aldıgında yüklü gelen ve kaldırılamayan uygulamalardan bahsediyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaireis06 (Göktürk Nalbantoğlu) 2 hf. bio technolog
    ne marka modem öğrenebilirmiyim?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    AB çalışıyor 🤯
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 2 hf.
    Şu tarz uygulamaları ilk biz başlatsak ne güzel olurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 hf.
    Samsung'u falan baya üzer bu. Microsoft'un bircok uygulmasi ön yüklü geliyordu
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. Rachsuchtig
    Bu değişiklik önyüklü gelmesine engel değil hocam. Ama eğer bu uygulamalar kaldırılamıyorsa kaldırılabilir hale gelecek. O da çok sorun olmaz bence.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 2 hf.
    AB iyi çalışıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Drummerrrr (Redlm Gdd) 2 hf. (düzenlendi)
    👌
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor 2 hf. Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor Sonraki Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor 3 hf. SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu 3 hf. Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız