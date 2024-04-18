Tam Boyutta Gör Avrupa'da otomobil satışları bu yıl Mart ayında ilk kez düşüş gösterirken elektrikli araç satışlarındaki düşüş daha büyük oldu. Hibrit otomobiller ise ise satışlarını arttıran tek yakıt türü oldu.

Elektrikli satışları %11 düştü, pazar payı %13'e geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre otomobil satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre%5.2 düşüşle 1.03 milyon adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise %11.3 düşüşle 134 bin adete geriledi. Elektrikli araçların pazar payı da bu düşüşle beraber %13.9'dan %13'e geriledi.

Hibrit otomobil satışları %12.6 arttı ve %29 pazar payına ulaşmayı başardı. Fişli hibrit araçlar ise aynı başarıyı gösteremedi ve satışları %6.5 düşerek toplam otomobil pazarından %7.1 pay alabildi.

İçten yanmalı modeller de düşüşten payını aldı. Benzinli araç satışları %10,2, dizel satışları ise %18,5 düşerek kan kaybetmeye devam etti.

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Genel trende baktığımızda elektrikli araçlar her ne kadar pazar payı kaybetse de, bu durum içten yanmalı araçların popülerliğinin arttırdığı anlamına gelmiyor. Benzinli araçların pazar payı %37.4'ten %35.4'e düşerken, dizel modeller %14.4'ten %12.2'ye geriledi.

Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik teşviklerin bazı ülkelerde azaltılması veya kaldırılması satışların düşmesinde en önemli etken olarak görülüyor. Ancak elektrikli araçlardaki fiyat düşüşü sürüyor. Fiyat düşüşünün yanında artan menzil değerleri ve gelişen şarj altyapılarıyla beraber tekrardan satışların artmaya başlaması bekleniyor.

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Avrupa'da elektrikli araç satışları düştü: Pazar payı kaybetti