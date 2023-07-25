Avrupa’dan tarihi adım: Her 60 kilometrede hızlı şarj istasyonu kurulacak

Tam Boyutta Gör AB Konseyi, elektrikli araç sahiplerinin Avrupa'da seyahat etmelerini çok daha kolay hale getirmeyi ve aynı zamanda zararlı sera gazlarının salınımını azaltmaya yardımcı olmayı amaçlayan yeni kuralları kabul etti. Bu tarihi adımın elektrikli ve hidrojen temelli ulaşama geçişi önemli miktarda hızlandırması bekleniyor.

Elektrikli araçlar için dev adım

Yeni düzenleme elektrikli araç sahiplerine önemli alanlarda fayda sağlayacak. Kabul edilen kurallar, sürücüler için Avrupa'nın ana otoyolları boyunca elektrikli araç şarj altyapısını genişleterek menzil endişesi azaltılacak, ödemeleri kolaylaştıracak ve sürpriz fiyatlandırmanın önüne geçecek. Yeni düzenleme, 2025'ten itibaren AB'nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı veya bloğun ana ulaşım koridoru olan (TEN-T) otoyol sistemi boyunca her 60 km'de bir en az 150kW güç sunan hızlı şarj istasyonlarının kurulmasını gerektiriyor. Bu yeni yasa, TEN-T yollarına bağlı kalanlar için menzil endişesini tamamen ortadan kaldırmayı umuyor. Bu hem bireysel sürücüler için hem de taşımacılık endüstrisi için ciddi bir adım.

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Yönetmelik ayrıca, şarj istasyonlarında ödemelerin abonelik gerektirmeden kartlar veya temassız olarak yapılabilmesini gerektiriyor. Bu sayede herhangi bir şarj ağından elektrikli araçların hizmet sağlayıcının uygulamasını indirmeden veya abonelik oluşturmadan şarj yapılabilmesi mümkün olacak. Operatörlerin aynı zamanda kurulu şarj noktalarındaki fiyatları, bekleme süreleri ve müsaitlik durumu da dahil olmak üzere "elektronik yollarla" açıkça listelemeleri gerekecek.

Hidrojen yakıtlar ve diğer ulaşım türleri

Tam Boyutta Gör Yönetmelik, elektrikli otomobil ve kamyonet sahiplerini kapsamasının yanı sıra, ağır hizmet tipi elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik dağıtım hedeflerini de içeriyor ve deniz limanları ile havalimanlarının yanı sıra hem otomobiller hem de kamyonlar için hidrojen yakıt ikmalini de ele alıyor.

Tam Boyutta Gör Yönetmelik kapsamında büyük yolcu gemisi veya konteyner gemisi ağırlayan deniz limanlarının, 2030 yılına kadar bu gemiler için kıyı elektriği sağlaması gerekiyor. Benzer şekilde havalimanları da 2025 yılına kadar tüm kapılardaki sabit uçaklara ve 2030 yılına kadar tüm uzak stantlara elektrik sağlayacak. Hidrojen yakıt ikmal istasyonları ise 2030’dan itibaren kentsel düğüm noktalarında ve TEN-T çekirdek ağı boyunca her 200 km'de bir konuşlandırılmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030'dan önce (1990 seviyelerine kıyasla) yüzde 55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan "Fit for 55" girişim paketinin bir parçası konumunda. AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 25'inden ulaşımın sorumlu olduğu ve bunun da yüzde 71'inin otomobillerden kaynaklandığı belirtiliyor.

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Avrupa’dan tarihi adım: 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu!