Avrupa’dan tarihi adım: Her 60 kilometrede hızlı şarj istasyonu kurulacak

Elektrikli araçlar için dev adım
Yeni düzenleme elektrikli araç sahiplerine önemli alanlarda fayda sağlayacak. Kabul edilen kurallar, sürücüler için Avrupa'nın ana otoyolları boyunca elektrikli araç şarj altyapısını genişleterek menzil endişesi azaltılacak, ödemeleri kolaylaştıracak ve sürpriz fiyatlandırmanın önüne geçecek. Yeni düzenleme, 2025'ten itibaren AB'nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı veya bloğun ana ulaşım koridoru olan (TEN-T) otoyol sistemi boyunca her 60 km'de bir en az 150kW güç sunan hızlı şarj istasyonlarının kurulmasını gerektiriyor. Bu yeni yasa, TEN-T yollarına bağlı kalanlar için menzil endişesini tamamen ortadan kaldırmayı umuyor. Bu hem bireysel sürücüler için hem de taşımacılık endüstrisi için ciddi bir adım.
Yönetmelik ayrıca, şarj istasyonlarında ödemelerin abonelik gerektirmeden kartlar veya temassız olarak yapılabilmesini gerektiriyor. Bu sayede herhangi bir şarj ağından elektrikli araçların hizmet sağlayıcının uygulamasını indirmeden veya abonelik oluşturmadan şarj yapılabilmesi mümkün olacak. Operatörlerin aynı zamanda kurulu şarj noktalarındaki fiyatları, bekleme süreleri ve müsaitlik durumu da dahil olmak üzere "elektronik yollarla" açıkça listelemeleri gerekecek.
Hidrojen yakıtlar ve diğer ulaşım türleri
Yeni düzenleme, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030'dan önce (1990 seviyelerine kıyasla) yüzde 55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan "Fit for 55" girişim paketinin bir parçası konumunda. AB'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 25'inden ulaşımın sorumlu olduğu ve bunun da yüzde 71'inin otomobillerden kaynaklandığı belirtiliyor.Kaynakça https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/25/alternative-fuels-infrastructure-council-adopts-new-law-for-more-recharging-and-refuelling-stations-across-europe/ https://www.theverge.com/23806690/eu-ev-fast-charger-60km-law-regulation-requirements Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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