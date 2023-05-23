Tencent avuç içi ödeme dönemini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde biometrik güvenlik sistemleri dediğimiz zaman ilk akla gelen parmak izi ve yüz tanıma oluyor ancak yavaş yavaş farklı parametreler de devreye girmeye başladı. Tencent ilk avuç içi ödeme sistemini duyurdu.

Tencent Palm Pay nedir?

İlk olarak WeChat sohbet uygulamasında hayata geçen yeni teknoloji, kullanıcıların ödeme yaparken sadece avuç içini tarama cihazının üzerine tutarak para aktarımını gerçekleştirmesini sağlıyor. Bunun için kullanıcının WeChat hesabı ile ödeme sistemini eşleştirmesi ve avuç içini tanıtması yeterli.

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Palm Pay olarak adlandırılan bu sistem ilk olarak Pekin metrosunda testlere başladı. Ulaşım bileti yanında üyelik kartı, spor salonu kartı gibi farklı giriş yöntemleri de avuç içi tarama sistemine tanıtılabiliyor.

Tencent’in YouTu AI ekibi tarafından geliştirilen sistem kullanıcının benzersiz avuç içi ve damar desenini tarayarak kimlik haline getiriyor. Sistem kendi aydınlatmasına sahip olduğu için karanlık ortamlarda da çalışabiliyor.

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