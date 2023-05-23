Tencent avuç içi ödeme dönemini başlatıyor

Tencent Palm Pay nedir?
İlk olarak WeChat sohbet uygulamasında hayata geçen yeni teknoloji, kullanıcıların ödeme yaparken sadece avuç içini tarama cihazının üzerine tutarak para aktarımını gerçekleştirmesini sağlıyor. Bunun için kullanıcının WeChat hesabı ile ödeme sistemini eşleştirmesi ve avuç içini tanıtması yeterli.
Palm Pay olarak adlandırılan bu sistem ilk olarak Pekin metrosunda testlere başladı. Ulaşım bileti yanında üyelik kartı, spor salonu kartı gibi farklı giriş yöntemleri de avuç içi tarama sistemine tanıtılabiliyor.
Tencent’in YouTu AI ekibi tarafından geliştirilen sistem kullanıcının benzersiz avuç içi ve damar desenini tarayarak kimlik haline getiriyor. Sistem kendi aydınlatmasına sahip olduğu için karanlık ortamlarda da çalışabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.