Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir

LUNARSABER ismindeki proje, şirketin açıklamasına göre 10 yıllık Ay mimarisi (LunA-10) projesinin bir parçası olarak seçildi.
Honeybee Robotics, gelecekte aydaki yaşam alanlarının işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için yeni altyapı çözümleri geliştirerek, gelişen ay keşif ortamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Honeybee Robotics'in Keşif Sistemleri Başkan Yardımcısı Kris Zacny, resmi bir açıklamada, "LUNARSABER, Ay'ın en derin kraterlerinde geceyi gündüze çevirebilir" açıklamasında bulunarak, sistemin ay ekonomisinin yolunu açan devrimci bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.
İki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor
Deniz fenerini andıran kule hızlı ve zahmetsiz bir şekilde istenilen yere konuşlandırılabiliyor. Güneş panelleriyle kaplanacak kuleler iki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor.
Honeybee Robotics, bunun dışında Redwater adında Mars madenciliği için teknoloji de geliştiriyor. Bu teknolojiyle şirket Mars yüzeyinin derinlerine inerek buzu eritip su elde etmeyi planlıyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.