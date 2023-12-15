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    Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir

    ABD'li Honeybee Robotics şirketi, gece boyunca Ay'ın uzak bölgelerini aydınlatmak için 100 metre yüksekliğinde lamba direğine benzeyen kulelerin kurulumunu içeren yenilikçi bir teknoloji ortaya koydu.
    Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıllarda gerçeğe dönüşmesi beklenen Ay'daki insan yerleşimi için şirketler, gerekli tesisleri sağlamak için aktif olarak çalışıyor. ABD'li Honeybee Robotics şirketi, gece boyunca Ay'ın uzak bölgelerini aydınlatmak için 100 metre yüksekliğinde lamba direğine benzeyen kulelerin kurulumunu içeren yenilikçi bir teknoloji ortaya koydu. Bu altyapı ile Ay yüzeyindeki hem insan hem de robotik görevlerin çalışma saatleri artabilir.

    LUNARSABER ismindeki proje, şirketin açıklamasına göre 10 yıllık Ay mimarisi (LunA-10) projesinin bir parçası olarak seçildi. 

    Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir Tam Boyutta Gör
    DARPA, belirli ihtiyaçlar için ayrı sistemler tasarlamak yerine, çok sayıda sistemi tek bir kompakt teknolojide birleştiren konseptler arıyor. Toplam 14 şirket, aya gidiş, enerji, iletişim ve altyapı alanlarındaki zorlukların üstesinden gelmek için yaratıcı konseptlerini sundu.

    Honeybee Robotics, gelecekte aydaki yaşam alanlarının işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için yeni altyapı çözümleri geliştirerek, gelişen ay keşif ortamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

    Honeybee Robotics'in Keşif Sistemleri Başkan Yardımcısı Kris Zacny, resmi bir açıklamada, "LUNARSABER, Ay'ın en derin kraterlerinde geceyi gündüze çevirebilir" açıklamasında bulunarak, sistemin ay ekonomisinin yolunu açan devrimci bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

    İki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor

    Deniz fenerini andıran kule hızlı ve zahmetsiz bir şekilde istenilen yere konuşlandırılabiliyor. Güneş panelleriyle kaplanacak kuleler iki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor.

    Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir Tam Boyutta Gör
    LUNARSABER faydalı yükleri tabanında veya direğin tepesinde barındırabiliyor. Ayrıca güneş enerjisi depolama, iletişim, mesh ağı, konum, navigasyon ve zamanlama (PNT) gibi çeşitli diğer yüklerle entegre olma potansiyeline de sahip. Hizmet kapasamını genişletmek için şirket, kulenin yüksekliğini 200 metrenin üzerine çıkarmayı planlıyor.

    Honeybee Robotics, bunun dışında Redwater adında Mars madenciliği için teknoloji de geliştiriyor. Bu teknolojiyle şirket Mars yüzeyinin derinlerine inerek buzu eritip su elde etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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