Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıllarda gerçeğe dönüşmesi beklenen Ay'daki insan yerleşimi için şirketler, gerekli tesisleri sağlamak için aktif olarak çalışıyor. ABD'li Honeybee Robotics şirketi, gece boyunca Ay'ın uzak bölgelerini aydınlatmak için 100 metre yüksekliğinde lamba direğine benzeyen kulelerin kurulumunu içeren yenilikçi bir teknoloji ortaya koydu. Bu altyapı ile Ay yüzeyindeki hem insan hem de robotik görevlerin çalışma saatleri artabilir.

LUNARSABER ismindeki proje, şirketin açıklamasına göre 10 yıllık Ay mimarisi (LunA-10) projesinin bir parçası olarak seçildi.

Tam Boyutta Gör DARPA, belirli ihtiyaçlar için ayrı sistemler tasarlamak yerine, çok sayıda sistemi tek bir kompakt teknolojide birleştiren konseptler arıyor. Toplam 14 şirket, aya gidiş, enerji, iletişim ve altyapı alanlarındaki zorlukların üstesinden gelmek için yaratıcı konseptlerini sundu.

Honeybee Robotics, gelecekte aydaki yaşam alanlarının işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için yeni altyapı çözümleri geliştirerek, gelişen ay keşif ortamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Honeybee Robotics'in Keşif Sistemleri Başkan Yardımcısı Kris Zacny, resmi bir açıklamada, "LUNARSABER, Ay'ın en derin kraterlerinde geceyi gündüze çevirebilir" açıklamasında bulunarak, sistemin ay ekonomisinin yolunu açan devrimci bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması yaşandı: Dünya etkilendi 7 sa. önce eklendi

İki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor

Deniz fenerini andıran kule hızlı ve zahmetsiz bir şekilde istenilen yere konuşlandırılabiliyor. Güneş panelleriyle kaplanacak kuleler iki hafta boyunca aydınlatma sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör LUNARSABER faydalı yükleri tabanında veya direğin tepesinde barındırabiliyor. Ayrıca güneş enerjisi depolama, iletişim, mesh ağı, konum, navigasyon ve zamanlama (PNT) gibi çeşitli diğer yüklerle entegre olma potansiyeline de sahip. Hizmet kapasamını genişletmek için şirket, kulenin yüksekliğini 200 metrenin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Honeybee Robotics, bunun dışında Redwater adında Mars madenciliği için teknoloji de geliştiriyor. Bu teknolojiyle şirket Mars yüzeyinin derinlerine inerek buzu eritip su elde etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Ay, gelecekteki görevler için devasa lambalarla aydınlatılabilir