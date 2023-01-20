AYANEO NEXT 2 konsolu harici grafik birimi ile geliyor

AYANEO NEXT 2 neler sunacak?
AYANEO NEXT 2 aslında Ryzen 6000 APU veya Intel Alder Lake işlemci seçeneği ile geçen yıl tanıtılmıştı ancak firma strateji değişikliği yapıyor. En yeni Ryzen 7000 mobil işlemciler sunacak olan konsol bir de harici grafik birimi barındıracak.
8 inçlik bir ekrana sahip olan konsolun grafik birimi konusunda bir bilgi yok ancak firmanın Ryzen 7000 içerisinde yer alan grafik birimine atıf yaptığı tahmin ediliyor. Muhtemelen Ryzen 7040 serisi ile gelen Navi 3x grafik birimlerine yer verilecek.
Tasarım tarafında da kenarlara doğru büyüyen kontrolcü kollarından vazgeçilerek arkaya doğru genişleyen bir tercih edilmiş ve ön yüzey tamamen düz hale getirilmiş. Piyasadaki en güçlü taşınabilir konsol olma özelliğine sahip AYANEO NEXT 2 için önümüzdeki haftalarda bir lansman yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....