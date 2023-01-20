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    AYANEO NEXT 2 konsolu harici grafik birimi ile geliyor

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan AYANEO NEXT 2 taşınabilir oyun konsolunda değişikliğe gidiliyor. Ryzen 7000 APU seçenekleri ve gizemli bir harici grafik birimi sunulacak. 
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    Taşınabilir konsol dendiğinde Steam Deck’ten sonra akla ilk gelen isim olan AYA NEO yeni yıla da fırtına gibi başlıyor. AYANEO NEXT 2 konsolu harici grafik birimi ile bu sınıfta önemli bir konuma yükselecek.

    AYANEO NEXT 2 neler sunacak?

    AYANEO NEXT 2 aslında Ryzen 6000 APU veya Intel Alder Lake işlemci seçeneği ile geçen yıl tanıtılmıştı ancak firma strateji değişikliği yapıyor. En yeni Ryzen 7000 mobil işlemciler sunacak olan konsol bir de harici grafik birimi barındıracak.

    8 inçlik bir ekrana sahip olan konsolun grafik birimi konusunda bir bilgi yok ancak firmanın Ryzen 7000 içerisinde yer alan grafik birimine atıf yaptığı tahmin ediliyor. Muhtemelen Ryzen 7040 serisi ile gelen Navi 3x grafik birimlerine yer verilecek.

    Tasarım tarafında da kenarlara doğru büyüyen kontrolcü kollarından vazgeçilerek arkaya doğru genişleyen bir tercih edilmiş ve ön yüzey tamamen düz hale getirilmiş. Piyasadaki en güçlü taşınabilir konsol olma özelliğine sahip AYANEO NEXT 2 için önümüzdeki haftalarda bir lansman yapılacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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