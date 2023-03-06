Google aramalarında Baby Yoda sürprizi

Google’da Baby Yoda sürprizi
Google tarafından Android ve iOS Google Search uygulamasına yerleştirilen yeni bir paskalya yumurtası, Baby Yoda ile eğlenceli zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Google Search uygulamasına The Mandalorian veya Grogu yazdığınız zaman eğlence başlıyor.
Ekranın sağ alt tarafında beliren Baby Yoda animasyonu bir süre sonra mavi ok göstermeye başlıyor. Karaktere dokunduğunuzda ilk önce The Mandalorian görsellerinin olduğu atlı karınca galeri sonucunu güç kullanarak yere indiriyor. Sonra yeniden mavi ok beliriyor ve yine karaktere dokunmanızı istiyor. Bu kez arama sonuçları penceresinin tamamını yerle bir ediyor. Oldukça hoş olan bu animasyonun masaüstü arama uygulamasında da yer aldığı ifade edilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez