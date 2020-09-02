Baby Yoda geri dönüyor! The Mandalorian'ın 2. sezon tarihi açıklandı

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Star Wars evreninde geçen Disney+ dizisi The Mandalorain’ın yayın tarihi açıklandı. The Mandalorain’ın ilk bölümü 30 Ekim 2020’de Disney+ platformunda yayınlanacak. Yeni bölümler haftalık periyotlarla platforma eklenecek.

The Mandalorian dizisinin çekimlerine pandemiden önce başlanmış ve çekimler bitmişti. Post prodüksiyon aşaması, karantina dönemine denk geldi. Bu aşamalar olumlu bir şekilde tamamlandı ve dizi yayına hazır hale getirildi.

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The Mandalorian’ın 2. sezonu 8 bölümden oluşacak. Muhtemelen geçen sene olduğu gibi final sezonu, Noel dönemine denk getirilecek. The Mandalorian, Disney+ platformunun ilk içeriklerinden birisiydi. Dizi sayesinde platforma çok sayıda kişi abone oldu. Dizi genel itibariyle büyük beğeni topladı. Baby Yoda karakteri sosyal medyada en çok paylaşılan, konuşulan figürlerden birisi oldu. Disney+ platformu Türkiye'de yayına başlamadı. Disney+'ın planları arasında Türkiye yer almıyor.

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