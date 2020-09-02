Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Baby Yoda geri dönüyor! The Mandalorian'ın 2. sezon tarihi açıklandı

    Disney+ platformunun The Mandalorian dizisinin 2. sezonu 30 Ekim 2020'de yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu 8 bölümden oluşacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,6b
    1
    11
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Baby Yoda geri dönüyor! The Mandalorian'ın 2. sezon tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Star Wars evreninde geçen Disney+ dizisi The Mandalorain’ın yayın tarihi açıklandı. The Mandalorain’ın ilk bölümü 30 Ekim 2020’de Disney+ platformunda yayınlanacak. Yeni bölümler haftalık periyotlarla platforma eklenecek.

    The Mandalorian dizisinin çekimlerine pandemiden önce başlanmış ve çekimler bitmişti. Post prodüksiyon aşaması, karantina dönemine denk geldi. Bu aşamalar olumlu bir şekilde tamamlandı ve dizi yayına hazır hale getirildi.

    Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor"

    The Mandalorian’ın 2. sezonu 8 bölümden oluşacak. Muhtemelen geçen sene olduğu gibi final sezonu, Noel dönemine denk getirilecek. The Mandalorian, Disney+ platformunun ilk içeriklerinden birisiydi. Dizi sayesinde platforma çok sayıda kişi abone oldu. Dizi genel itibariyle büyük beğeni topladı. Baby Yoda karakteri sosyal medyada en çok paylaşılan, konuşulan figürlerden birisi oldu. Disney+ platformu Türkiye'de yayına başlamadı. Disney+'ın planları arasında Türkiye yer almıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf.
    konusu ne bunun ? jedinin bebekliği mi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolf silver (wolf silver) 1 hf.
    Mandolarian-SEE- Witcher hepsinin yeni sezonlarıni bekliyorum ????????????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Oh beee gözlerimiz yollarda kalmıştı.This is the way!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    1 yıllık hasret bitiyor be sonunda. 1 yıldır bekliyorum başlamasını. 2. Sezonda ne sürprizler olacak merakla bekliyorum :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf.
    Vatandaşın disney plus'la apple tv plus'la işi ne var izlerken dolarla mı izliyor 😂😂mis gibi siteler var izlemek için açın izleyin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    otemiz 1 hf.
    'Baby'...ehm...'Bebek' Yoda geri dönüyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Film serilerinden daha iyi. Merakla bekliyorum 2. Sezonu merakla bekliyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuklacini (bugra aslan) 1 hf.
    Yeni sezonu merakla bekliyorum.Orjinal seriden aldığım tadı almıştım umarım yeni sezonda SJW veya politik şaçmalıklarla bozmazlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sahi1i (orhan k) 1 hf.
    süper haber, bu kalitede 10 sezon yapsınlar aralıksız izlerim, son dönemde izlediğim en iyi dizilerden, Baby Yoda da çok sevimli, olsa da gerçekte yanağını sıksam şeker şey
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ona97 1 hf.
    Netten seyrediyoruz zaten gelse ne olacak. Birde pişkinlik yapayım: Bölümleri 1 er saatlik yapın ulennn... 😁😊 Hemen bitiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2606 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the mandalorian, dizi ve
    5 etiket daha yayın tarihi mandalorian 2. sezon tarihi 2. sezon ne zaman yayınlanacak Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi 1 hf. Epic Games’den Borderlands 2 sahiplerine bir hediye daha 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı: Adeta devrim! 1 hf. UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil" 1 hf. ASUS ZenBook Flip S (UX371) modeli Intel Evo sertifikasını aldı 1 hf. Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı: Intel Evo programında ilk 5G 1 hf. Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı 1 hf. ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı 1 hf. Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı" 1 hf. vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler 1 hf. AMD’ye gözdağı: Xe grafikli Intel Tiger Lake işlemciler tanıtıldı 1 hf. İnsanlığı Mars'a götürecek mega-roketin inanılmaz motor testi (VİDEO) 1 hf. Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı! 1 hf. The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu, 19 Eylül’de yayınlanıyor 1 hf. Samsung Galaxy A42 5G maliyete odaklanacak 1 hf. Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül) 1 hf. Samsung Galaxy Tab A7 2020 satışa çıkıyor: İşte fiyatı! 1 hf. Kimyager Robot 1 hf. 2021 Mercedes-Benz S-Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, gelişmiş teknolojiler ve daha güçlü motorlar 1 hf. RTX 3000 ekran kartları 1 yıl GeForce Now aboneliği ile geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Baby Yoda geri dönüyor! The Mandalorian'ın 2. sezon tarihi açıklandı Sonraki Skoda Kamiq, Türkiye'de satışa sunuldu 1 hf. Asus ROG Delta S kulaklık önemli bir yenilik ile geliyor 1 hf. SpaceX, bu hafta içinde Super Heavy itici roketin inşasına başlıyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim kampanyası: FIFA20 30 TL, Tomb Raider 12 TL 1 hf. Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi 1 hf. 2020'nin Ağustos ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 1 hf. Lenovo 16 GB RTX 3070 Ti’lı sistemini doğruladı: RTX 3000 CUDA sayısı neden son anda 2 katına çıktı? 1 hf. Makyajlı Hyundai Kona tanıtıldı: Yeni tasarım, güncel motorlar ve N Line versiyonu 1 hf. Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor 1 hf. RTX'li fragmanlar geldi: Cyberpunk 2077, Black Ops Cold War ve Watch Dogs Legion 1 hf. Asus ROG yeni fare ve klavye modellerini duyurdu 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Asus dünyanın ilk WiFi 6E yönlendiricisini duyurdu 1 hf. Yeni vefat sayısındaki artış sürüyor (1 Eylül) 1 hf. Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. İlk ekran altı kamera sunan ZTE Axon 20 5G tanıtıldı 1 hf. 5000mAh batarya ile OPPO A72 inceleme videosu 1 hf. Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında 1 hf. Xbox Game Pass Eylül ayı oyunları açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız