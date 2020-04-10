BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü

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Yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi konulara son yıllarda büyük önem veren Birleşik Arap Emirlikleri, 2020'de ilk kez derin uzaya çıkacak. BAE'nin 'Umut' (Hope) ismini verdiği dev misyonda artık neredeyse sona yaklaşılmış durumda. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Arap bilim insanları, uzay aracının inşasının tamamlandığını duyurdu.

BAE devlet başkan yardımcısı ve Dubai hükümdarı Muhammed bin Raşid El-Maktum, projeyle ilgili,"Umut Sondası projesi, Emirati ulusunun umut ve arzularını üzerinde taşıyor. Dünyaya barış ve umut mesajı göndermeyi ve bilginin ve bilimin milletler arasında özgürce paylaşıldığı bir geleceği hayal ettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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BAE, Umut misyonunu resmi duyurusu 2014 yılında yapmıştı. Orta Doğu ülkesi, bu görevle birlikte, genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirati mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. 'Umut' projesi, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarının bir parçası olarak görülüyor.

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Her şey yolunda gittiği takdirde Umut sondası önümüzdekü Temmuz ayında uzaya fırlatılacak. Kalkış için Rusya'nın ünlü roketi Soyuz'un kullanılacağı belirtiliyor. Umut'un yaklaşık yedi aylık bir uzay yolculuğunun ardından Şubat 2021 gibi Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. 2021 yılı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için Umut görevinin ayrıca sembolik bir önemi de var.

BAE'li bilim insanları, Umut sondasının gelişmiş bir kamera, bir ultraviyole spektrometre ve bir kızılötesi spektrometre olmak üzere üç ana ekipmana sahip olacağını söyledi. Uzay sondası böylece hem Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayacak hem de bilim insanlarına gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunacak.

Dubai prensi ve Raşid Uzay Merkezi başkanı Hamdan bin Muhammed El-Maktum, BAE'nin vizyonundan bahsettiği konuşmasında,"Mars'a ulaşmak bizim için imkansız bir şey değil. İmkansız kelimesinin bizim sözlüğümüzde yeri yok." ifadelerini kullandı.

https://www.space.com/hope-mars-spacecraft-complete-uae-photo.html

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