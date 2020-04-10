Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a göndereceği uzay aracı tamamlandı. 'Umut' isimli sonda önümüzdeki Temmuz ayında fırlatılacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,3b
    65
    7
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi konulara son yıllarda büyük önem veren Birleşik Arap Emirlikleri, 2020'de ilk kez derin uzaya çıkacak. BAE'nin 'Umut' (Hope) ismini verdiği dev misyonda artık neredeyse sona yaklaşılmış durumda. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Arap bilim insanları, uzay aracının inşasının tamamlandığını duyurdu.

    BAE devlet başkan yardımcısı ve Dubai hükümdarı Muhammed bin Raşid El-Maktum, projeyle ilgili,"Umut Sondası projesi, Emirati ulusunun umut ve arzularını üzerinde taşıyor. Dünyaya barış ve umut mesajı göndermeyi ve bilginin ve bilimin milletler arasında özgürce paylaşıldığı bir geleceği hayal ettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek

    BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü

    BAE, Umut misyonunu resmi duyurusu 2014 yılında yapmıştı. Orta Doğu ülkesi, bu görevle birlikte, genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirati mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. 'Umut' projesi, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarının bir parçası olarak görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek"

    Her şey yolunda gittiği takdirde Umut sondası önümüzdekü Temmuz ayında uzaya fırlatılacak. Kalkış için Rusya'nın ünlü roketi Soyuz'un kullanılacağı belirtiliyor. Umut'un yaklaşık yedi aylık bir uzay yolculuğunun ardından Şubat 2021 gibi Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. 2021 yılı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için Umut görevinin ayrıca sembolik bir önemi de var.

    BAE'li bilim insanları, Umut sondasının gelişmiş bir kamera, bir ultraviyole spektrometre ve bir kızılötesi spektrometre olmak üzere üç ana ekipmana sahip olacağını söyledi. Uzay sondası böylece hem Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayacak hem de bilim insanlarına gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunacak.

    Dubai prensi ve Raşid Uzay Merkezi başkanı Hamdan bin Muhammed El-Maktum, BAE'nin vizyonundan bahsettiği konuşmasında,"Mars'a ulaşmak bizim için imkansız bir şey değil. İmkansız kelimesinin bizim sözlüğümüzde yeri yok." ifadelerini kullandı.



    https://www.space.com/hope-mars-spacecraft-complete-uae-photo.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    150 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu
    1 gün
    Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    orientem (Orientus Prime) 2 sa. en beğenilen
    Komple gitseler. Geri de dönmeseler.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 sa.
    Arap driftlerini artık uzayda yapacaklar desenize.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Dünyada petrol uzayda değerli madenlere sahip olmayı amaçladıkları açık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    KaleyDeskop (ali ) 2 sa.
    sadece kebdi halkının bilgi birilimi ile yapıyorlarsa tebrikler. ayrıca uzay aracı yapmak zor değil ama roket sistemi yapma ve eğer marsa iniş yapacaksanız işler zor... bu yıl sanırım 2 araç marsa gidecek..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    porsche911gt2 2 sa.
    e bu araç altın kaplama değil ama
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    profecco 2 sa. porsche911gt2
    Aslında altın kaplama resme dikkat edin. Altın yaprakları kullanılıyor uydularda vs'de :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 2 sa. porsche911gt2
    Farkettiyseniz uydunun ucuna da mercedes amblemi takmışlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    orientem (Orientus Prime) 2 sa. en beğenilen
    Komple gitseler. Geri de dönmeseler.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü 51 dk. Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor 1 sa. Xe GPU’su Intel’in dokümanında ortaya çıktı 1 sa. Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi 1 sa. Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası 1 sa. Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında 2 sa. Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı 2 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı 2 sa. Braun'dan 10'u 1 arada saç sakal vücut bakım seti "Trimmer 7 MGK7220 inceleme" 2 sa. Türkiye'de upload sorunu nasıl çözülür? | CANLI YAYIN 2 sa. Philips kendi kendini temizleyen tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü Sonraki Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı 4 sa. MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama 5 sa. Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatı 5 sa. 30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi 6 sa. Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor 6 sa. Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar 7 sa. Klavyede altın standart "Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi" 7 sa. Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak 7 sa. Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı 8 sa. Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi 9 sa. Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem 9 sa. Samsung, mobil OLED segmentinde açık ara lider 10 sa. Facebook yeni bir sessiz mod ekleyerek bildirimleri susturuyor 10 sa. Ofisini özleyenler için ofis sesleri üreten web sitesi 10 sa. Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi 11 sa. Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir 11 sa. Twitch Watch Parties betası tüm ABD merkezli içerik üreticilere açılıyor 12 sa. 800Gbps Ethernet standardı duyuruldu 20 sa. Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı! 22 sa. Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
    DonanımHaber
    Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim