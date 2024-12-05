Bakan Uraloğlu detayları verdi: Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor

Bakan Uraloğlu, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda "Kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde" dedi.
“Platformlara bu saatlerde hizmet verme diyeceğiz”
Sosyal medyada kumar, cinsel ve zorbalık gibi çok fazla zararlı aktivitenin olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, tüm dijital ortama engel olmayacağının altını çizdi.
Henüz karar verilmedi, tartışılıyor
Bakan Uraloğlu, halihazırda ilgili bakanlıklar ve çevreler ile görüş alışverişinde bulunulduğunun da üzerinde duruyor. Henüz ortada “taslağımız şu, siz ne diyorsunuz” noktasına gelinmediğini söyleyen Uraloğlu, düzenlemenin önümüzdeki sene içinde gelebileceğini söyledi.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu ve