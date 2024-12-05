Bakan Uraloğlu detayları verdi: Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda sosyal medyaya yönelik önemli düzenlemeler hakkında bilgiler paylaştı. Uraloğlu, sosyal medya nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan bahsederken özellikle “yaş sınırı” üzerinde konuşulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, sansür değil diyerek, "Bireye ömür boyu bir yasak da değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda "Kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde" dedi.

“Platformlara bu saatlerde hizmet verme diyeceğiz”

Tam Boyutta Gör Bakan Uraloğlu, sosyal medya kısıtlaması için 13 yaş altına erişim yasağının geleceğini aktararak "13-16 arası aile rızası olacak” dedi. Uraloğlu, “Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz. Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformları artık nükleer enerji ile çalışacak 16 sa. önce eklendi

Sosyal medyada kumar, cinsel ve zorbalık gibi çok fazla zararlı aktivitenin olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, tüm dijital ortama engel olmayacağının altını çizdi.

Henüz karar verilmedi, tartışılıyor

Bakan Uraloğlu, halihazırda ilgili bakanlıklar ve çevreler ile görüş alışverişinde bulunulduğunun da üzerinde duruyor. Henüz ortada “taslağımız şu, siz ne diyorsunuz” noktasına gelinmediğini söyleyen Uraloğlu, düzenlemenin önümüzdeki sene içinde gelebileceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Bakan Uraloğlu detayları verdi: Çocuklara sosyal medya yasağı