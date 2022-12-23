Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini başarıyla vurdu

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı ve gövdesinin altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.
Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti
Yeni nesil güdüm kiti, 1000 librelik MK-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviriyor. Sistemin öne çıkan özellik ve avantajları şöyle:
- BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti
- Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
- Karıştırmaya karşı dirençli
- Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme
- MIL-STD 1760 uyumlu
- Görev başına daha az bomba, sorti ve personel
- Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti
- ANS/KSS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri
- F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d