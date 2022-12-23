Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini başarıyla vurdu

Tam Boyutta Gör Yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin Bayraktar TİHA'ya entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı ve gövdesinin altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

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Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.

Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti

Yeni nesil güdüm kiti, 1000 librelik MK-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviriyor. Sistemin öne çıkan özellik ve avantajları şöyle:

BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme

Karıştırmaya karşı dirençli

Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

MIL-STD 1760 uyumlu

Görev başına daha az bomba, sorti ve personel

Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

ANS/KSS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

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Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu