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    Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini başarıyla vurdu

    Bayraktar Akıncı TİHA, bir insansız hava aracında ilk kez test edilen Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
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    Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu Tam Boyutta Gör
    Yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin Bayraktar TİHA'ya entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

    Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı ve gövdesinin altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

    Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.

    Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti

    Yeni nesil güdüm kiti, 1000 librelik MK-83 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviriyor. Sistemin öne çıkan özellik ve avantajları şöyle:

    • BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti
    • Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
    • Karıştırmaya karşı dirençli
    • Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme
    • MIL-STD 1760 uyumlu
    • Görev başına daha az bomba, sorti ve personel
    • Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti
    • ANS/KSS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri
    • F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 8 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 8 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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