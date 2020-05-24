Bayram yoğunluğu operatörleri yine çökertti

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Geçtiğimiz yıl yaşanan İstanbul depremi sonrasında hatların kilitlenmesi nedeniyle eleştiri konusu olan ve tazminata çarptırılan telekom operatörleri Ramazan Bayramı nedeniyle de sınıfta kalmış görünüyor.

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Yine çöktü

Sosyal medyada dile getirilen sayısız şikayete göre bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren telekom operatörlerinde yoğunluk başladı. Operatör fark etmeden kullanıcıların sevdikleri ve akrabalarına uzun süre ulaşamadıkları dile getiriliyor.

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Geçtiğimiz yıllarda bayramlarda arama yoğunlukları oluyordu ancak insanlar birbirini ziyaret ettiği için bu yoğunluk belirli bir seviyede kalıyordu. Şimdi 80 milyon insan evine kapandığı için haliyle telekom operatörlerine baskı kat kat artmış oldu.

Elbette operatörlerin bu yoğunluğu tahmin ederek tedbirini alması gerekiyordu ancak şu ana kadar baskı azaltılamamış görünüyor. Muhtemelen gün sonuna kadar erişim sorunları devam edecek gibi.

https://www.enkocaeli.com/haber/4692818/operatorler-coktu-mu-neden-arama-yapilamiyor

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