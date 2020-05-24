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    Bayram yoğunluğu operatörleri yine çökertti

    Tüm yurtta uygulanan sokak kısıtlaması nedeniyle 80 milyon insanın bayramlaşma için telefonlara yönelmesi altyapısı yine çökertti. Sabah saatlerinden bu yana mobil erişimde sıkıntı var.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bayram yoğunluğu operatörleri yine çökertti
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    Geçtiğimiz yıl yaşanan İstanbul depremi sonrasında hatların kilitlenmesi nedeniyle eleştiri konusu olan ve tazminata çarptırılan telekom operatörleri Ramazan Bayramı nedeniyle de sınıfta kalmış görünüyor.

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    Yine çöktü

    Sosyal medyada dile getirilen sayısız şikayete göre bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren telekom operatörlerinde yoğunluk başladı. Operatör fark etmeden kullanıcıların sevdikleri ve akrabalarına uzun süre ulaşamadıkları dile getiriliyor.

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    Geçtiğimiz yıllarda bayramlarda arama yoğunlukları oluyordu ancak insanlar birbirini ziyaret ettiği için bu yoğunluk belirli bir seviyede kalıyordu. Şimdi 80 milyon insan evine kapandığı için haliyle telekom operatörlerine baskı kat kat artmış oldu.

    Elbette operatörlerin bu yoğunluğu tahmin ederek tedbirini alması gerekiyordu ancak şu ana kadar baskı azaltılamamış görünüyor. Muhtemelen gün sonuna kadar erişim sorunları devam edecek gibi.



    https://www.enkocaeli.com/haber/4692818/operatorler-coktu-mu-neden-arama-yapilamiyor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. en beğenilen
    Milleti silkeleye silkeleye bitiremediler. Dolandırıcı tiranlar
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    YOURMOVE 1 sa.
    1 gb hediye verirler tamam herkes unutur işte.
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    mcrew (kemal kemal) 1 sa.
    youtube.com/...



    Öngörülen bir yoğunlukta hala sorun yaşanıyorsa

    Demek ki öngörülmeyen yogunluklarda yine cortlayacaz
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    anilkoc (Anıl KOÇ) 5 dk.
    türkcell ve türk telekomu akp yönetiyor ve tek yaptıkları şirketlerin içini boşaltıp yandaşa aktarmak. vodafone desen Türkiye'ye girdiğine bin pişman, kakalayacak birini bulsa satıp çıkacak, yatırım filan yapmıyor. daha çook sürünürüz böyle.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 8 dk.
    İstanbul avrupa yakası tüm operatorler çöktü
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    AppleFoni 13 dk.
    Turkcell den Vodafone yi aradım karşı taraf benim sesimi ben karşı tarafın sesini 3 dk bekledim :D
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    Jazzalyn (S. D.) 29 dk.
    10'dan beri ara ara ben Vodafone'dan eşim Turkcell'den arama yaptık sıfır sıkıntı.



    Bölgesel olarak kapasiteler dolabilir, bunun önüne geçilemez. Kaldı ki 26 Eylül'den sonra mâlum vasatı kullananlar düşünsün.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SYLAS (Haruncan ) 11 dk. Jazzalyn
    Amcami aradim imimizinde Turkcell volte ile HD konuştuk. Düşmeme bile olmadi çat diye aradi.
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    The Hollow 29 dk.
    TT ve Turkcell ikisinde de sorun yasamadik. Konuyu gorunce oyle haberim oldu. Bolgeden bolgeye degisiyor demek ki.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 31 dk.
    türkcell trabzonda çöktü. oparatörleri geçtim Allah göstermesin global anlamda büyük bir sıkıntı yaşansa halimizi yavan baksanıza bayramlaşmak için arayıp hal hatır kutlamada böyleyse gerisini siz düşünün demek yetersizin üzerinde düşünülmesi bir konu
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    antiwp 34 dk.
    Depremden sonra iyiki kendim ve ailemi Türkcell'e taşımışım. Yoksa bayram zehir olmuştu. Bana bugün hizmet veremeyen operatör aylık 10 lira daha ucuz olsa(Ki Değil) ne olacak? Şikayet edenler deprem rezaletinden sonra hatlarını taşımış olsalardı özellikle Telekom kendine çeki düzen vermek zorunda kalırdı. Görünen o ki bu düzen böyle devam edecek.
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    kingo_disco (Cüneyt Aktaş) 40 dk.
    Turkcell kesintisiz süper çalıştı.

    TT cortladı.
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    KaleyDeskop (ali ) 41 dk.
    olağan bir durum hiç bir operatör 80 milyonun ayda bir iki defa kutladığı bayram için yatırım yapmaz yaparsa da batar. kısaca her çökmede operatörlere suç atmayın. iş şirket olayları böyledir az yatırım çok kazanç.
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    1061 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    operatör, turkcell ve
    3 etiket daha bayram yoğunluğu telekom çöktü Mobil Teknolojiler
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