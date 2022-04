TV+’lılara bayram boyunca tüm kanallar açık

Tam Boyutta Gör

Turkcell’den yapılan açıklamaya TV+ üyelerine bayram boyunca tüm kanalların açık olacak. TV+’taki tüm kanallar 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında mevcut müşterilere açık olacak.

Normalde TV+ Premium abonelerinin seyredebildiği S Sport, S Sport 2, National Geographic, Discovery Channel, Eurosport, DX, Sinema TV, Epic Drama ve Baby TV gibi kanalları tüm aboneler izleyebilecek.

TV+ bu kampanyanın yanı sıra, Spider Man serisinin en yeni filmi olan Spider-Man: No Way Home filmini oldukça cüzi bir fiyatla kirala-izle kategorisine eklendi. Spider-Man: No Way Home filmini 1 TL’ye seyredebilirsiniz.

