Galaxy S25 Edge koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un en ince telefonu olacak Galaxy S25 Edge modelinin çok yakında satışa çıkması bekleniyor. Daha önce telefonun beklenen özellikleri ve pil kapasitesinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Galaxy S25 Edge'e ait koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Peki Galaxy S25 Edge nasıl görünecek? İşte detaylar...

Galaxy S25 Edge nasıl görünecek?

Galaxy S25 Edge, popüler aksesuar üreticisi dbrand'in web sitesinde görünmeye başladı. Bunlar arasından en çeken ürünlerden biri, MagSafe ve MagSafe olmayan versiyonlarıyla sunulan şeffaf kılıf. Bu da, cihazın Qi2 kablosuz şarj desteğine sahip olacağını doğruluyor ve Galaxy S25 serisinin diğer modelleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, ekran koruyucular ve farklı desen seçenekleri sunan kaplamalar da dbrand tarafından listelendi. Hatta, cihazın iç donanım bileşenlerini gösteren bir "teardown" kaplama da mevcut. Ancak dbrand, bu iç tasarımın şu an için Galaxy S25+ modeline dayandığını ve Galaxy S25 Edge için özel bir versiyon üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

Samsung Galaxy S25 Edge'in batarya kapasitesi belli oldu 6 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Samsung Galaxy S25 Edge, S25 serisine benzer ancak çok daha ince bir tasarıma sahip olacak. Sızıntılara göre bu modelin kalınlığı sadece 5.84 mm, bu da standart Galaxy S25 modelinden (7.2 mm) çok daha ince olduğunu gösteriyor. Cihazın çerçeve malzemesi konusunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca arka bölümde 12+200MP sensör kurulumuna işaret ediliyor. Galaxy S25 Edge özelliklerine ilişkin detaylı bilgiyi MWC 2025 etkinliği sırasında öğreneceğiz. MWC25, Mart ayının ilk haftasında başlayacak.

Önceki bilgiler doğrultusunda Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlanması muhtemel. Fiyat aralığı ise 1.000 ila 1.300 dolar arasında olacak ve 6.7 inçlik bir Dynamic AMOLED 2x ekrana işaret ediliyor.

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Galaxy S25 Edge koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı