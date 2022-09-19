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    Bilgisayar kullanırken gözlük takmak hassas bilgilerinizin çalınmasına neden olabilir

    Araştırmacılar, bilgisayar başında gözlük takan kullanıcıların önemli verilerini çalmanın bir yolunu keşfettiler. İşte ilginç araştırmanın detayları...          
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    Bilgisayar kullanırken gözlük takmak tehlikeli olabilir
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    Michigan ve Zhejiang Üniversitesi'nden uzmanlar, kullanıcının gözlüğündeki yansıma nedeniyle gizli bilgilerinin yanlışlıkla sızma olasılığını gösteren bir araştırma yaptı. Şimdiye kadar bu şekilde veri yakalama kısmen büyük puntolu yazılarla sınırlıydı.

    Uzmanlara göre önlem alınmalı

    Uzmanlar 720p web kamerası ile yaklaşık 10 milimetre yüksekliğindeki ekran metnini yüzde 75'in üzerinde doğrulukla yeniden oluşturup tanımlayabildi. Bu da 28 punto yazı tipi boyutuna eşit. Ancak dizüstü bilgisayar kameraları geliştikçe daha küçük metinlerin de okunabilir olacağına dikkat çekiliyor.

    Bilgisayar kullanırken gözlük takmak tehlikeli olabilir
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    Uzmanlara göre artık uzaktan sunumlar ve toplantılar sırasında gizli verilerin çalınma tehlikesi var. Dolayısı ile araştırmacılar telekonferans uygulamaları geliştiricilerinin, gözlüklerdeki görüntüleri bulanıklaştırmak için filtreler oluşturmasını ve bunun için kendi benzersiz algoritmalarını sağlamasını öneriyorlar.

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    M
    makine26 1 saat önce

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