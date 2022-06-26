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    Dünyanın en büyük bakterisi keşfedildi: Gözle görülebiliyor

    Bilim insanları dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. Standart bakterilerden yüzlerce kat büyük olan bakteri, Fransa’nın Karayipler’deki Guadeloupe bölgesine bulundu.
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    Bilim insanları dünyanın en büyük bakterisini keşfetti
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    Dünyamız ve ekosistemimiz hakkında neredeyse her şeyi biliyor gibi düşünsek de her geçen gün yeni keşifler yapmaya devam ediyoruz. Bilim insanları, dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. Keşfedilen Thiomargarita magnifica bakterisinin çıplak gözle görülebildiği belirtiliyor.

    Everest Dağı boyutunda bir insan keşfetmek gibi bir şey

    Thiomargarita magnifica isimli bakteri, Universite des Antilles in Guadeloupe profesörü Oliver Gros tarafından Fransa’nın Karayipler’de bulunan bölgesi Guadeloupe’de keşfedildi. Yaklaşık 1cm boyutunda olan bakteri herhangi bir ekipman kullanmadan çıplak gözle görülebiliyor. Bakterinin, önceki hücre-metabolizma modellerinin izin verebileceği maksimum bakteriden bile 100 kat daha büyük olduğu belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından olan Jean-Marie Volland, bu boyutta bir bakteri keşfetmenin Everest Dağı boyutunda bir insan keşfetmek gibi bir şey olduğunu belirtti.

    Bilim insanları dünyanın en büyük bakterisini keşfetti

    Sığ tropikal bataklıklarda çürüyen mangrov yapraklarının üstünde keşfedilen beyaz renkli bakteriler, standart bakterilerden farklı bir hücre yapısı barındırıyor. Çoğu bakteride, DNA hücre içinde serbestçe yüzse de Thiomargarita magnifica’nın DNA’sı hücre içerisinde zarla kaplı bölmelerde barındırıyor. Ayrıca bakterinin çoğu bakteriden üç kat daha fazla gen ve yüz binlerce genom kopyası içerdiği belirtiliyor.

    Thiomargarita magnifica’nın nasıl evrimleştiği ve bu kadar büyük olduğu bilinmiyor ve bakteri, henüz başka bir bölgede keşfedilmedi. Ayrıca bilim insanları, bölgeye tekrar döndüklerinde Thiomargarita magnifica’yı bulamadıklarını ve bakterinin mevsimsel bir canlı olabileceğini belirtti. Science dergisinde yayınlanan araştırmada yazarlar, büyük ve karmaşık bakterilerin göz önüne bizden saklanabileceğini belirtti.

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