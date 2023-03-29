Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı açıklandı!

|Türkiye Fiyatı 💵
|15.999TL
|Taksit Seçenekleri 💳
|3 ay vade farksız
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Hediyeler 🎁
|Huawei FreeBuds 5i, 12 Ay Uzatılmış Garanti
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|Huawei Watch Ultimate
Birinci sınıf zirkonyum alaşımlı sıvı metal üzerine kurulan ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiren Huawei Watch Ultimate, ''Zamanın Ötesinde Bir Başyapıt'' sloganı ile Huawei'nin Online Mağaza'sında erişime açıldı. Sitede yer verilen bilgilere göre Huawei Watch Ultimate, Okyanus Siyahı ve Keşif Mavisi renklerinde Türkiye’de 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı zamanda kullanıcılar vade farksız bir şekilde 3 taksitle akıllı saate sahip olabilecek.
Huawei, Huawei Watch Ultimate'in paslanmaz çelik gövdeyle karşılaştırıldığında 4.5 kat daha güçlü, 2.5 kat daha sert ve yüzde 17.4 oranında daha hafif olduğunu söylüyor. Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeleri bünyesinde barındıran saat, ön yüzünde 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahipliği yapıyor.
Huawei Watch Ultimate'in diğer özellikleri arasında 110 metreye kadar su geçirmezlik, 14 gün pil ömrü, uydu iletişimi ve doğru haritalama için Sefer Modu yer alıyor. Ayrıca amiral gemisi akıllı saatin, aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için birinci sınıf sensörlere güvendiğini hatırlatalım.
Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚
- Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
- Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
- Ağırlık: 76 gr
- Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik
- Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
- Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
- Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
- GPS: ✅
- NFC: ✅
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