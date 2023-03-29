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    Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı açıklandı!

    Huawei Watch Ultimate modelinin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. İşte 100 metreye kadar dalış desteği sunan akıllı saat Huawei Watch Ultimate fiyatı ve özellikleri:
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    Huawei Watch Ultimate fiyat Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Huawei etkiliğinde lüks görünümü ve üst düzey özellikleriyle ses getirmeyi başaran Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Huawei'nin amiral gemisi sınıfındaki yeni saati, açık hava sporları ve su geçirmezlik performansıyla zirveye oynuyor

    Huawei Watch Ultimate fiyatı 💰
    Türkiye Fiyatı 💵 15.999TL
    Taksit Seçenekleri 💳 3 ay vade farksız
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Hediyeler 🎁 Huawei FreeBuds 5i, 12 Ay Uzatılmış Garanti
    Satın Alma Linki 🔗 Huawei Watch Ultimate

    Birinci sınıf zirkonyum alaşımlı sıvı metal üzerine kurulan ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiren Huawei Watch Ultimate, ''Zamanın Ötesinde Bir Başyapıt'' sloganı ile Huawei'nin Online Mağaza'sında erişime açıldı. Sitede yer verilen bilgilere göre Huawei Watch Ultimate, Okyanus Siyahı ve Keşif Mavisi renklerinde Türkiye’de 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı zamanda kullanıcılar vade farksız bir şekilde 3 taksitle akıllı saate sahip olabilecek.

    Huawei, Huawei Watch Ultimate'in paslanmaz çelik gövdeyle karşılaştırıldığında 4.5 kat daha güçlü, 2.5 kat daha sert ve yüzde 17.4 oranında daha hafif olduğunu söylüyor. Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeleri bünyesinde barındıran saat, ön yüzünde 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahipliği yapıyor.

    Huawei Watch Ultimate'in diğer özellikleri arasında 110 metreye kadar su geçirmezlik, 14 gün pil ömrüuydu iletişimi ve doğru haritalama için Sefer Modu yer alıyor. Ayrıca amiral gemisi akıllı saatin, aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için birinci sınıf sensörlere güvendiğini hatırlatalım.

    Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚

    • Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm
    • Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED
    • Ağırlık: 76 gr
    • Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik 
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı
    • Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü
    • Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG
    • GPS: ✅
    • NFC: ✅

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    tanımadığın bir kızla tanışmak toyota carina 2.0 gli kullanıcı yorumları c# ide yığma bina üzerine kat çıkma kaç saat uyursam uyuyayım uykumu alamıyorum

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