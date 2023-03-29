Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı açıklandı!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Huawei etkiliğinde lüks görünümü ve üst düzey özellikleriyle ses getirmeyi başaran Huawei Watch Ultimate Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Huawei'nin amiral gemisi sınıfındaki yeni saati, açık hava sporları ve su geçirmezlik performansıyla zirveye oynuyor

Huawei Watch Ultimate fiyatı 💰 Türkiye Fiyatı 💵 15.999TL Taksit Seçenekleri 💳 3 ay vade farksız Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐ Hediyeler 🎁 Huawei FreeBuds 5i, 12 Ay Uzatılmış Garanti Satın Alma Linki 🔗 Huawei Watch Ultimate

Birinci sınıf zirkonyum alaşımlı sıvı metal üzerine kurulan ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiren Huawei Watch Ultimate, ''Zamanın Ötesinde Bir Başyapıt'' sloganı ile Huawei'nin Online Mağaza'sında erişime açıldı. Sitede yer verilen bilgilere göre Huawei Watch Ultimate, Okyanus Siyahı ve Keşif Mavisi renklerinde Türkiye’de 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı zamanda kullanıcılar vade farksız bir şekilde 3 taksitle akıllı saate sahip olabilecek.

Huawei Watch D özellikleri ve fiyatı: 500 TL indirimli! 1 hf. önce eklendi

Huawei, Huawei Watch Ultimate'in paslanmaz çelik gövdeyle karşılaştırıldığında 4.5 kat daha güçlü, 2.5 kat daha sert ve yüzde 17.4 oranında daha hafif olduğunu söylüyor. Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeleri bünyesinde barındıran saat, ön yüzünde 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahipliği yapıyor.

Huawei Watch Ultimate'in diğer özellikleri arasında 110 metreye kadar su geçirmezlik, 14 gün pil ömrü, uydu iletişimi ve doğru haritalama için Sefer Modu yer alıyor. Ayrıca amiral gemisi akıllı saatin, aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için birinci sınıf sensörlere güvendiğini hatırlatalım.

Huawei Watch Ultimate özellikleri ⌚

Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm

48.5 x 48.5 x 13 mm Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED

1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED Ağırlık: 76 gr

76 gr Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik

24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı

Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü

530mAh 14 gün pil ömrü Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG

Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG GPS: ✅

✅ NFC: ✅

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