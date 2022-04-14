Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun haftaya önemli bir toplantı yapacağını duyurdu. Bakan Koca, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu toplantısında maske kısıtlamalarının konuşulacağını açıkladı.

Bakan Koca konuyla ilgili olarak, “Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak..” dedi.

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Mart ayının başında Türkiye’de açık havada ve havalandırmanın yeterli olduğu kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Toplu taşıma, okul, hastane, sinema gibi sosyal mesafenin sağlanamadığı yerlerde maske yasağı devam ediyor. Haftaya toplu taşıma haricindeki kapalı alanlarda maske yasağı kalkabilir.

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Bilim Kurulu okullardaki maske yasağı hakkında karar alacak