Tam Boyutta Gör

Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nda en az çeyrek yüzyıl daha hayırsever projeler üzerinde çalışmayı planladığını söyledi.

GTA 6 sızıntısının şüphelisi 17 yaşındaki hacker tutuklandı 1 gün önce eklendi

Gates'e göre, eski eşiyle birlikte geliştirmeye devam ettiği organizasyonda aktif olarak 25 yıl daha yaşamayı planlıyor. Forbes 400 Philanthropy (hayırseverlik) Zirvesi'nde konuşan işadamı, bu tarihe ulaştığında vakfı kapatmayı planladığını da belirtti.

Gates konuyla ilgili olarak: "Vakfın amacı 25 yıl daha varlığını sürdürmek. Önümüzdeki çeyrek yüzyılın hedefi nedir? Dünyayı adaletsiz bir yer haline getiren hastalıklar. Bunları büyük ölçüde ya ortadan kaldırarak ya da hastalanan insan sayısını çok düşük bir seviyeye indirerek sona erdirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

20 milyar dolarlık bağış yapmıştı

Gates 25 yıl sonra 91, eski eşi Melinda ise 83 yaşında olacak. Milyarder hayırsever sözlerini şöyle tamamladı: "Bu muhtemelen Melinda ve benim her şeyin plana uygun gittiğinden emin olmak için etrafta olacağımız bir dönem olacak."

Yaklaşık iki ay önce Gates, hayırseverlik tarihindeki en büyük bağışlardan biri olan 20 milyar doları vakfa bağışlamış ve birkaç yıl içinde aynı miktarda bağışta bulunacağının sözünü vermişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bill Gates: 25 yıl daha yaşamayı planlıyorum