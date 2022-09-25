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    Bill Gates: 25 yıl daha yaşamayı planlıyorum

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 25 yıl daha yaşamayı planladığını söyledi. Aynı zamanda kendi vakfında hayır projeleri üzerinde çalışmaya devam edecek.        
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    Bill Gates: 25 yıl daha yaşamayı planlıyorum
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    Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nda en az çeyrek yüzyıl daha hayırsever projeler üzerinde çalışmayı planladığını söyledi.

    Gates'e göre, eski eşiyle birlikte geliştirmeye devam ettiği organizasyonda aktif olarak 25 yıl daha yaşamayı planlıyor. Forbes 400 Philanthropy (hayırseverlik) Zirvesi'nde konuşan işadamı, bu tarihe ulaştığında vakfı kapatmayı planladığını da belirtti.

    Gates konuyla ilgili olarak: "Vakfın amacı 25 yıl daha varlığını sürdürmek. Önümüzdeki çeyrek yüzyılın hedefi nedir? Dünyayı adaletsiz bir yer haline getiren hastalıklar. Bunları büyük ölçüde ya ortadan kaldırarak ya da hastalanan insan sayısını çok düşük bir seviyeye indirerek sona erdirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Bill Gates: 25 yıl daha yaşamayı planlıyorum
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    20 milyar dolarlık bağış yapmıştı

    Gates 25 yıl sonra 91, eski eşi Melinda ise 83 yaşında olacak. Milyarder hayırsever sözlerini şöyle tamamladı: "Bu muhtemelen Melinda ve benim her şeyin plana uygun gittiğinden emin olmak için etrafta olacağımız bir dönem olacak."

    Yaklaşık iki ay önce Gates, hayırseverlik tarihindeki en büyük bağışlardan biri olan 20 milyar doları vakfa bağışlamış ve birkaç yıl içinde aynı miktarda bağışta bulunacağının sözünü vermişti.

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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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