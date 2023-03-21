Metinden videoya dönüştüren yapay zeka sınırlarını aşarak ilerliyor

Metinden videoya yapay zekalar geliyor
Runway’i daha önce hiç duymadıysanız firma, arka plan kaldırma ve poz algılama gibi yapay zeka araçlarında uzmanlaşmış web tabanlı bir video düzenleyici sunuyor. Şirket ayrıca metinden görüntüye AI modeli olan Stable Diffusion'ın geliştirilmesine yardımcı oldu ve ilk AI video düzenleme modeli Gen-1'i Şubat ayında duyurdu.
Gen-1, mevcut video çekimlerini dönüştürmeye odaklanmıştı ve video girdisini istemde belirtilen kısa bir animasyona çevirebiliyordu. Örneğin üstteki klipte, karton ambalaj görüntüleri endüstriyel bir fabrika görüntüsüyle eşleştirilerek storyboard veya daha gösterişli bir film sunumu için kullanılabilecek bir klip oluşturulmuş.
Sonuçlar büyüleyici
Gen-2 ise sıfırdan video oluşturmaya daha fazla odaklanmış gibi görünüyor, ancak dikkat edilmesi gereken birçok uyarı var. Birincisi, Runway tarafından paylaşılan demo klipler kısa, dengesiz ve kesinlikle fotogerçekçi değil. Ayrıca erişim şimdilik oldukça sınırlı. Denemek isteyen kullanıcılar Runway'in Discord'u aracılığıyla Gen-2 için bir bekleme listesine kaydolmaları gerekiyor. Öte yandan şirket sözcüsü Kelsey Rondenet, Runway'in önümüzdeki haftalarda geniş erişime açılacağını söyledi. Gen-2 ile birlikte stelizasyon, film şeridi, render görüntüleri yapılabildiği gibi metin+resim girdisinden video da yapılabiliyor.
"Bir gözün yakın çekimi."
"Bir dağ manzarasının havadan çekimi"
"New York'taki bir dairenin penceresinden gün batımı"Kaynakça https://research.runwayml.com/gen2 https://www.theverge.com/2023/3/20/23648113/text-to-video-generative-ai-runway-ml-gen-2-model-access Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)