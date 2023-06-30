Bill Gates'in şirketinden iş başvurusu yapan kadın adaylara cinsel içerikli sorular

Şantaj amacıyla soruluyor iddiası
Kendilerine bu tür sorular sorulan kadınlar, mülakatı yapanların daha sonra Gates ile yakın çalışan kişilere şantaj yapmak için kullanılabilecek bilgileri bulmaya çalıştıklarına inanıyorlar. Adaylara genellikle mesleki becerileriyle ilgisi olmayan kişisel sorular soruldu. Özellikle kadınlara evlilik dışı ilişkilerinin olup olmadığı, tercih ettikleri porno türleri, akıllı telefonlarında çıplak fotoğraflarının olup olmadığı, zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıkları, uyuşturucu kullanımı ve daha fazlası soruldu.Kaynakça https://www.wsj.com/articles/bill-gates-office-sexually-explicit-questions-7dc240f5 https://people.com/women-interviewing-bill-gates-claim-sexually-explicit-questions-7555248 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D