Bill Gates'in şirketinden iş başvurusu yapan kadın adaylara cinsel içerikli sorular

Tam Boyutta Gör The Wall Street Journal, Bill Gates'in özel ofisine iş başvurusunda bulunan kadınlara mülakat sürecinde cinsel yaşamları, uyuşturucu kullanımı ve özel yaşamlarının diğer yönleri hakkında sorular sorulduğunu bildirdi. WSJ'ye göre bu tür sorular sadece kadınlara soruluyor.

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Şantaj amacıyla soruluyor iddiası

Kendilerine bu tür sorular sorulan kadınlar, mülakatı yapanların daha sonra Gates ile yakın çalışan kişilere şantaj yapmak için kullanılabilecek bilgileri bulmaya çalıştıklarına inanıyorlar. Adaylara genellikle mesleki becerileriyle ilgisi olmayan kişisel sorular soruldu. Özellikle kadınlara evlilik dışı ilişkilerinin olup olmadığı, tercih ettikleri porno türleri, akıllı telefonlarında çıplak fotoğraflarının olup olmadığı, zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıkları, uyuşturucu kullanımı ve daha fazlası soruldu.

Tam Boyutta Gör Gates Ventures'in sözcüsü ise bu tür mülakatlardan haberdar olmadığını söyledi. Şirket ayrıca çalışanların işe alınmasından doğrudan sorumlu olmadığını, bu işin üçüncü taraf bir danışmanlık firması olan Concentric Advisors tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Concentric Advisors ise protokollerinin yürürlükteki ABD yasalarını ihlal etmediğini belirtiyor.

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