Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bill Gates'in şirketinden iş başvurusu yapan kadın adaylara cinsel içerikli sorular

    The Wall Street Journal'ın özel haberine göre Bill Gates'in öze ofisinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan kadın adaylara cinsel içerikli sorular yöneltiliyor.
    Oy Ver
    Bill Gates'in şirketinden kadın adaylara cinsel içerikli sorular Tam Boyutta Gör
    The Wall Street Journal, Bill Gates'in özel ofisine iş başvurusunda bulunan kadınlara mülakat sürecinde cinsel yaşamları, uyuşturucu kullanımı ve özel yaşamlarının diğer yönleri hakkında sorular sorulduğunu bildirdi. WSJ'ye göre bu tür sorular sadece kadınlara soruluyor.

    Şantaj amacıyla soruluyor iddiası

    Kendilerine bu tür sorular sorulan kadınlar, mülakatı yapanların daha sonra Gates ile yakın çalışan kişilere şantaj yapmak için kullanılabilecek bilgileri bulmaya çalıştıklarına inanıyorlar. Adaylara genellikle mesleki becerileriyle ilgisi olmayan kişisel sorular soruldu. Özellikle kadınlara evlilik dışı ilişkilerinin olup olmadığı, tercih ettikleri porno türleri, akıllı telefonlarında çıplak fotoğraflarının olup olmadığı, zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıkları, uyuşturucu kullanımı ve daha fazlası soruldu.

    Bill Gates'in şirketinden kadın adaylara cinsel içerikli sorular Tam Boyutta Gör
    Gates Ventures'in sözcüsü ise bu tür mülakatlardan haberdar olmadığını söyledi. Şirket ayrıca çalışanların işe alınmasından doğrudan sorumlu olmadığını, bu işin üçüncü taraf bir danışmanlık firması olan Concentric Advisors tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Concentric Advisors ise protokollerinin yürürlükteki ABD yasalarını ihlal etmediğini belirtiyor.
    Kaynakça https://www.wsj.com/articles/bill-gates-office-sexually-explicit-questions-7dc240f5 https://people.com/women-interviewing-bill-gates-claim-sexually-explicit-questions-7555248
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    azeltin sivilce hapı benzin içersek ne olur xiaomi telefonun ilk açılış tarihini öğrenme yaylı yatak mı sünger yatak mı peugeot 307 otomatik şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız