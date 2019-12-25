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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor

    Binance kripto para borsasında TRY ile kripto para satın alma döneminin ardından işlem çiftlerinde de kullanma dönemi başlamıştı. Seçenekler giderek artıyor.
    3 sa.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor
    Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce Papara üzerinden Türk Lirası trasnferine izin vermeye başlayan lider kripto para borsası Binance, işlem yapılan para çiftlerini de genişletmeye başladı. Bugünden itibaren 3 yeni para çifti daha sisteme eklendi. 

    Genişliyor

    Daha önce Türk Lirası ile BTC, XRP , BNB ve ETH satın aldıktan sonra paranızı sisteme sokmuş oluyor ve diğer para çiftlerinde işleme başlayabiliyordunuz. Borsa sonrasında BTC, BNB ve Binance USD ile TRY çiftlerini sisteme eklemişti. 

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    Bugün erken saatlerde XRP, ETH ve USDT paralarını da TRY ile değiştirebilme seçeneği borsaya eklendi. Böylece borsa toplamda 6 TRY işlem çiftine izin vermiş oldu. TRY kategorisinin borsadaki 24 saatlik hacmi ise 150 bin TL üzerinde seyrediyor.
    Borsanın sistemde yaptığınız para değişimlerinden belirli bir ücret kestiği ve gelirlerini böyle sağladığı herkesin malumu. Bu bakımdan çok fazla değişim yapmak kullanıcı tarafında ücretlerin artması anlamına geliyor. TRY işlem çiftlerinin artması en azından bu ücretleri biraz daha düşürecek. 
     



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