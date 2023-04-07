Binance CEO’su CZ’den yapay zeka değerlendirmesi

Son dönemde yapay zeka ile ilgili olarak birçok değerlendirmeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Kripto para borsası Binance CEO’su CZ da bu konu hakkında bir değerlendirmede bulundu. CZ yaptığı bir paylaşımda, “Yapay zeka, dünyamızı ele geçirebilecek ve bizi önemsiz kılabilecek bir teknoloji. Ve kimse endişelenmiyor” dedi.
Kripto dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Binance CEO’su CZ de yapay zekayı eleştirenler arasında yer alıyor. CZ, yaptığı bir paylaşımında şunları söyledi:
“Blockchain ve kripto, verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak için tarafsız bir teknolojidir. Ve insanlar bunun konusunda endişeleniyor”
Son olarak belirtmek gerekirse birçok teknoloji devi yapay zeka gelişimlerinin yavaşlatılması için adımlar atarken, İtalya da kısa süre önce ülkede ChatGPT’yi geçici olarak yasakladığını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı