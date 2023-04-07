Binance CEO’su CZ’den yapay zeka değerlendirmesi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, birçok alanda potansiyele sahip olduğu için genel olarak tercih edilebiliyor. Ancak bazı kişiler, yapay zekanın bazı dezavantajlarını veya potansiyel tehlikelerini endişe verici olarak görüyor. Kısa süre önce Tesla CEO’su Elon Musk ve beraberindeki birçok önemli isim yapay zekanın gelişiminin durdurulması amacıyla düşüncelerini belirtmişti. Bu kez bu isimler arasına Binance CEO’su Changpeng Zhao da katıldı.

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Son dönemde yapay zeka ile ilgili olarak birçok değerlendirmeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Kripto para borsası Binance CEO’su CZ da bu konu hakkında bir değerlendirmede bulundu. CZ yaptığı bir paylaşımda, “Yapay zeka, dünyamızı ele geçirebilecek ve bizi önemsiz kılabilecek bir teknoloji. Ve kimse endişelenmiyor” dedi.

Kripto dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Binance CEO’su CZ de yapay zekayı eleştirenler arasında yer alıyor. CZ, yaptığı bir paylaşımında şunları söyledi:

“Blockchain ve kripto, verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak için tarafsız bir teknolojidir. Ve insanlar bunun konusunda endişeleniyor”

Son olarak belirtmek gerekirse birçok teknoloji devi yapay zeka gelişimlerinin yavaşlatılması için adımlar atarken, İtalya da kısa süre önce ülkede ChatGPT’yi geçici olarak yasakladığını açıklamıştı.

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