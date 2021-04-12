BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı

Kripto dünyasının en önemli borsalarından olan Binance’in kendi para birimi BNB sınırlı zorluyor. Özellikle Binance Smart Chain ağının popüler olması ile birlikte BNB de tarihi zirveleri görmüş durumda.

BNB rekor üstüne rekor kırıyor

Ethereum ağının özellikle DeFi projeleri nedeniyle ağırlaşması ve tek bir aktarım ücretinin 20$-30$ seviyelerine kadar çıkması yatırımcıları pes ettirmişti. Binance Smart Chain – BSC ağında ise çok daha düşük transfer ücretleri önemli bir fırsatı beraberinde getirdi.

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BSC ağının göze batması özellikle Pancakeswap platformu ile oldu. Yatırımcıların CAKE kripto parasını satın alarak ister kilitleme üzerinden isterse de likiditeye katkı yaparak pay aldığı Pancake platformu; yeni projelere de ev sahipliği yaptı. Initial Farm Offering olarak adlandırılan bu proje satışlarında ilgili paralar adeta patlama yapınca haliyle ilgi çığ gibi büyüdü.

Bağımsız bir şekilde kullanılabilen BSC ağında bir anda mantar gibi farm projeleri türemeye başladı. Pancake platformunun kopyalanabilir yapısı aynı ara yüzde yüzlerce projenin ortaya çıkmasını sağladı.

Tam Boyutta Gör

BSC ağı bu gelişmelerle beklenmedik bir şekilde büyüdü. Sadece Pancake üzerinde kilitlenmiş toplam yatırım miktarı 8 milyar dolara dayandı. Ağın tamamında ise günlük 2 milyon adetten fazla işlem yapılıyor. Daha önce Ethereum ağında olan projeler de yavaş yavaş BSC’ye geçiş yapıyor.

BNB bu büyümeden çok iyi bir şekilde yararlanıyor. Geçtiğimiz günlerde BSC ağındaki aktarım ücretleri önemli miktarda düşürüldü. Bu da ağa pozitif etki etti. Nisan ayı ile birlikte yükselişe geçen BNB bugün 630$ üzerine çıktı. Şubat ortasında 200$ olduğunu düşünürsek sadece 2 ayda yatırımcısına 3 kattan fazla kazandırdı.

CAKE kripto parası da büyümeye devam ediyor. Yine Şubat ayında 12$ olan CAKE şu anda 26$ sınırında. Böylece ilk harekete başladığı dönemden bu yana 30 kat kazandırmış oldu. Arkasında büyük bir güç olduğu için BNB yükselmeye devam edecektir.

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