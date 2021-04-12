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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı

    BSC ağının inanılmaz büyümesinin de etkisiyle BNB kripto parası bugün 630$ sınırını da geçti. CAKE kripto parası ise 26$ seviyesinde geziniyor. Platforma ilgi gittikçe artıyor.
    12 Nisan 2021, 16:10 (1 gün)
    3,6b
    18
    16
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı

    Kripto dünyasının en önemli borsalarından olan Binance’in kendi para  birimi BNB sınırlı zorluyor. Özellikle Binance Smart Chain ağının popüler olması ile birlikte BNB de tarihi zirveleri görmüş durumda.

    BNB rekor üstüne rekor kırıyor

    Ethereum ağının özellikle DeFi projeleri nedeniyle ağırlaşması ve tek bir aktarım ücretinin 20$-30$ seviyelerine kadar çıkması yatırımcıları pes ettirmişti. Binance Smart Chain – BSC ağında ise çok daha düşük transfer ücretleri önemli bir fırsatı beraberinde getirdi.

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    BSC ağının göze batması özellikle Pancakeswap platformu ile oldu. Yatırımcıların CAKE kripto parasını satın alarak ister kilitleme üzerinden isterse de likiditeye katkı yaparak pay aldığı Pancake platformu; yeni projelere de ev sahipliği yaptı. Initial Farm Offering olarak adlandırılan bu proje satışlarında ilgili paralar adeta patlama yapınca haliyle ilgi çığ gibi büyüdü.

    Bağımsız bir şekilde kullanılabilen BSC ağında bir anda mantar gibi farm projeleri türemeye başladı. Pancake platformunun kopyalanabilir yapısı aynı ara yüzde yüzlerce projenin ortaya çıkmasını sağladı.

    BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı
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    BSC ağı bu gelişmelerle beklenmedik bir şekilde büyüdü. Sadece Pancake üzerinde kilitlenmiş toplam yatırım miktarı 8 milyar dolara dayandı. Ağın tamamında ise günlük 2 milyon adetten fazla işlem yapılıyor. Daha önce Ethereum ağında olan projeler de yavaş yavaş BSC’ye geçiş yapıyor.

    BNB bu büyümeden çok iyi bir şekilde yararlanıyor. Geçtiğimiz günlerde BSC ağındaki aktarım ücretleri önemli miktarda düşürüldü. Bu da ağa pozitif etki etti. Nisan ayı ile birlikte yükselişe geçen BNB bugün 630$ üzerine çıktı. Şubat ortasında 200$ olduğunu düşünürsek sadece 2 ayda yatırımcısına 3 kattan fazla kazandırdı.

    CAKE kripto parası da büyümeye devam ediyor. Yine Şubat ayında 12$ olan CAKE şu anda 26$ sınırında. Böylece ilk harekete başladığı dönemden bu yana 30 kat kazandırmış oldu. Arkasında büyük bir güç olduğu için BNB yükselmeye devam edecektir.



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    S sething (sething ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2 3 dolarken kaçıranlar birazdan sıraya dizilip tü kaka demeye başlar.:)
    Yanıtla +8
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    baloncu gelddiiiii baloooooooooonnnnnnncuuuuuuuuuuu
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    U uluscebecicankaya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    500de satmayı düşünüyordum iyikide satmamışım
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    haki02 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslar merhaba



    Binance dunyanin hacim olarak 1 numarali borsasidir. İslemlerden komisyon almaktadir bu komisyonlari %10 azaltmak icin asagidaki link uzerinden kayit olarak avantaj saglayabilirsiniz;



    https://accounts.binance.com/tr/register?ref=AT1Z00VS
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    O Oktanzeynep 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevindirici haber keşke düşmese
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    S sultanneb 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10-20 dolardan alanlar mutludur şuan
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha geçenlerde 350 iken görmüştüm
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    C clopin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İki hafta önce kredi kartındaki bütün limiti bagladım buna her gün 50 dolar ortalama veriyor bedava yaşıyoruz beş kuruş vermeden :)
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    Coco.Jambo (Mr. President ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    fakirler ağlıyordu
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    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BINANCE BORSASI REFERANS LİNKİ: Yüzde % 20 komisyon indirimli ve paylaşımlı referans linkidir. Referansım piyasadaki sadece kendilerine indirim ve komisyon getirisi sağlayacak referanslardan değildir. Yalan referanslarda sadece referans sahibi indirim ve kazanç alır. Yüzde % 10 Referans Sahibi, Yüzde % 10 Kayıt Olan Kişi Toplam Yüzde % 20 eşit dağıtılmıştır . Link: Kayıt olurken ''Referans Kimliği'' yazan yerde ''GTKTSIOD'' yazacak. Alacağınız indirim ve kazanç oranı Yüzde %20 olarak yansıyacaktır.
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    Yanıtla
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu ne olduğu belirsiz gözle görülmeyen ve kimseye de hesap sorulamayan şeyleri size bin, on bin, elli bin, yüz bin dolarlardan satıp köşeyi dönüyor adamlar. Siz kriptodan kazandığınız para ile yine kripto para alıp daha çok kazanma kumarbazlığı ile bütün mal varlığınızı yitirirken bu şirketler ve kriptoyu destekleyen ülkeler gerçek şeyleri satın alıyorlar. Arsalarınızı, evlerinizi, şirketlerinizi, borsanızı, hissenizi, fabrikalarınızı, sanayinizi, altınınızı, paranızı ve en sonunda sizi.
    Yanıtla +4
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    U uluscebecicankaya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    500de satmayı düşünüyordum iyikide satmamışım
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    LVL99 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sıktı bu kripto işleri, ne bir garantisi var ne bir geleceği.Bir çıkar iki iner, alengirli işler.
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