Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı

    Mobil sitesi ve mobil uygulaması olmadığı için sadece masaüstünden işlem yapılan Binance Türkiye'nin sonunda mobil uygulaması çıktı. iOS ve Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.
    03 Mart 2021, 10:00 (5 gün)
    17,8b
    1
    46
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    42


    Dünya devi kripto para borsası Binance, ülkemizde Binance TR ismiyle ve farklı site üzerinden faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcılar trbinance.com adresinden işlem yapıyor. Bu sitenin tasarımı mobil uyumlu olmadığı için ve ülkemizden Binance mobil uygulaması kullanılamadığı için yatırımcılar mecburen masaüstünden işlem yapıyordu. Sonunda Türkiye kullanıcıları için mobil uygulama yayınlandı. Binance TR uygulamasını kullanarak cepten işlem yapabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek

    Binance TR mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan telefonunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama, global Binance uygulaması kadar yetenekli değil ancak piyasa takibi ve alım satım sayfasının yeterli olduğu söylenebilir. Biyometrik doğrulama ve bildirim özellikleri bulunmuyor.

    Binance Türkiye'ye Cardano (ADA) eklendi

    Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Binance TR’ye bugün yeni bir coin daha eklendi. Türk Lirası ile Cardano (ADA) alım satımı yapabilirsiniz. Türk lirası ile yapılan maker işlemlerde sıfır komisyon kampanyası ay sonuna kadar devam edecek. ADA/TRY işlemleri de bu kampanyaya dahil edildi.

    Binance TR | Bitcoin Al &amp; Sa‪t‬ Binance TR | Bitcoin Al &amp; Sa‪t‬ Binance TR | Bitcoin Al &amp; Sa‪t‬ Binance TR | Bitcoin Al &amp; Sa‪t‬ BN Teknoloji Anonim Sirketi Finans Ücretsiz 83.6 MB

    Binance TR Binance TR Binance TR Binance TR Binance TR Finans Ücretsiz Cihaza göre değişir



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    İşi bilmeyen, kolay yoldan para kazanmaya çalışanları eritiyorlar genelde. :D
    1 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Milletin parasını daha kolay eritelim
    2 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Do Bemol Kerim 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaç aydır vardı zaten app, bu neyin haberi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OnurFB1453 (onur bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Trbinance hem emri hemen gerçekleştirmiyor hem de iptal ettirmiyor. Binance öyle değil ama al gülüm ver gülüm.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iPeople (barış kılıç) 3 gün ( Mesaj Silindi ) OnurFB1453
    bu bilgi benim için yeterlidir. teşekkür ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ ilkkayy 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çekimler askıda yine ne olacak bu borsanın sonu böyle. Hep bir sorun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S serhatdaki (Serhat AKİN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kesinlikle böyle şeylere inanmayın. binance internetten https güvenli internetten giriş yapın. türkçe uygulamaya güvenmeyin.
    bitcoin gibi sanal paralar modern borsalardır. taşınabilir transfer edilebilir sanal menkul kıymetleri aynı borsadaki gibi düşük fiyattan alıp değeri arttığında satabilirsiniz.
    hiçbir şekilde maliye kiskacina girmeden keyfinize bakın. vermeden alan vergi memurları gaspçıdır. islamiyette vergi yoktur. hristiyanlıkta vergi yoktur. musevilikte vergi yoktur. haraç harç vergi gibi adlar emperyal putperestlerin halkı soymasının adıdır.
    dolar gibi kağıt paralar kenevir ile yapılan kağıtlar yok olabilir yanabilir ancak bitcoin cüzdan şifrelerinizi yitirmediğiniz sürece kaybolmayacaktır. bitcoinleri ölmeden önce miras bırakabilirsiniz. şifre ve cüzdan adresinizi mirascilariniza vermeniz yeterli olacaktır.

    yaşasın sanal kripto paralar. kahrolsun kağıt para basıp devaluasyon yapanlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Broon ( Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    teşekkürler ben ana uygulamaya bağlarlar diye bekliyordum ama bu da olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ ika (ika ika) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1 senede anca çıkardılar mobile uygulamayı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tieion Amastris 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne zamandır bekleniyordu, tr.binance'taki hesaba global uygulamadan giremiyoruz çünkü.



    Sadece Bitcoin ve bazı belli başlı altcoin'lerde birikim yapacaklar için yeterli olur TR Binance ve uygulaması. İnternet sitesine girmeye gerek kalmayacak böylece.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kunglao (michael jackson) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    chiliz(chz) coin nasıl bir coindir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alierennet (ali eren) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Trbinance'ı müşterisi olduğum bankadan para yatırıp çekmede kolaylık olduğu için kullanıyorum. Buradan global binance'a anlık transfer kolaylıkla yapılabiliyor. Hem papara illetinide pas geçmiş oluyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kunglao (michael jackson) 4 gün ( Mesaj Silindi ) alierennet
    hangi bankaymış o vakıfbank dan mı bahsediyorsun ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L liberti2 (gerek yok) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oo günaydın editör sen yeni mi gördün 😂😂
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    17837 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    binance, binance tr ve
    6 etiket daha binance türkiye borsa uygulama haber app store play store Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak 4 gün Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor 4 gün PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları 4 gün Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı 5 gün Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu 5 gün BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı 5 gün Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor 5 gün Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi 5 gün Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı 5 gün Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada 5 gün Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri 5 gün Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor 5 gün AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu 5 gün M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi? 5 gün Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek 5 gün Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı 5 gün Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı 5 gün Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu 5 gün TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı Sonraki Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı 5 gün Bulmaca oyunu Lost Twins 2, mobil cihazlara geliyor 5 gün Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı 5 gün Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek 5 gün BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar 5 gün Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor 5 gün Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts 5 gün Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı 5 gün LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam! 5 gün Netflix’in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan yeni resmi fragman paylaşıldı 5 gün Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi 5 gün İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak 5 gün Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak 5 gün Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı 5 gün Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri 5 gün Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak 5 gün Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi 5 gün Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 5 gün Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı 5 gün ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız