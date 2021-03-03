Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı

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Dünya devi kripto para borsası Binance, ülkemizde Binance TR ismiyle ve farklı site üzerinden faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcılar trbinance.com adresinden işlem yapıyor. Bu sitenin tasarımı mobil uyumlu olmadığı için ve ülkemizden Binance mobil uygulaması kullanılamadığı için yatırımcılar mecburen masaüstünden işlem yapıyordu. Sonunda Türkiye kullanıcıları için mobil uygulama yayınlandı. Binance TR uygulamasını kullanarak cepten işlem yapabilirsiniz.

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Binance TR mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan telefonunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama, global Binance uygulaması kadar yetenekli değil ancak piyasa takibi ve alım satım sayfasının yeterli olduğu söylenebilir. Biyometrik doğrulama ve bildirim özellikleri bulunmuyor.

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Binance Türkiye'ye Cardano (ADA) eklendi

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Binance TR’ye bugün yeni bir coin daha eklendi. Türk Lirası ile Cardano (ADA) alım satımı yapabilirsiniz. Türk lirası ile yapılan maker işlemlerde sıfır komisyon kampanyası ay sonuna kadar devam edecek. ADA/TRY işlemleri de bu kampanyaya dahil edildi.

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