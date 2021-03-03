Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı

Dünya devi kripto para borsası Binance, ülkemizde Binance TR ismiyle ve farklı site üzerinden faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcılar trbinance.com adresinden işlem yapıyor. Bu sitenin tasarımı mobil uyumlu olmadığı için ve ülkemizden Binance mobil uygulaması kullanılamadığı için yatırımcılar mecburen masaüstünden işlem yapıyordu. Sonunda Türkiye kullanıcıları için mobil uygulama yayınlandı. Binance TR uygulamasını kullanarak cepten işlem yapabilirsiniz.
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Binance TR mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan telefonunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama, global Binance uygulaması kadar yetenekli değil ancak piyasa takibi ve alım satım sayfasının yeterli olduğu söylenebilir. Biyometrik doğrulama ve bildirim özellikleri bulunmuyor.
Binance Türkiye'ye Cardano (ADA) eklendi
Binance TR’ye bugün yeni bir coin daha eklendi. Türk Lirası ile Cardano (ADA) alım satımı yapabilirsiniz. Türk lirası ile yapılan maker işlemlerde sıfır komisyon kampanyası ay sonuna kadar devam edecek. ADA/TRY işlemleri de bu kampanyaya dahil edildi.
Binance TR | Bitcoin Al & Sat BN Teknoloji Anonim Sirketi Finans Ücretsiz 83.6 MB
Binance TR Binance TR Finans Ücretsiz Cihaza göre değişir
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bitcoin gibi sanal paralar modern borsalardır. taşınabilir transfer edilebilir sanal menkul kıymetleri aynı borsadaki gibi düşük fiyattan alıp değeri arttığında satabilirsiniz.
hiçbir şekilde maliye kiskacina girmeden keyfinize bakın. vermeden alan vergi memurları gaspçıdır. islamiyette vergi yoktur. hristiyanlıkta vergi yoktur. musevilikte vergi yoktur. haraç harç vergi gibi adlar emperyal putperestlerin halkı soymasının adıdır.
dolar gibi kağıt paralar kenevir ile yapılan kağıtlar yok olabilir yanabilir ancak bitcoin cüzdan şifrelerinizi yitirmediğiniz sürece kaybolmayacaktır. bitcoinleri ölmeden önce miras bırakabilirsiniz. şifre ve cüzdan adresinizi mirascilariniza vermeniz yeterli olacaktır.
yaşasın sanal kripto paralar. kahrolsun kağıt para basıp devaluasyon yapanlar.
Sadece Bitcoin ve bazı belli başlı altcoin'lerde birikim yapacaklar için yeterli olur TR Binance ve uygulaması. İnternet sitesine girmeye gerek kalmayacak böylece.
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