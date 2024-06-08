Civilization 7, PC ve konsollara 2025'te geliyor: İlk fragman yayınlandı

Oynanış detayları Ağustos'ta paylaşılacak
Sid Meier's Civilization 7’nin Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One ve Xbox Series X’e çıkış yapacağı resmi olarak belli oldu. Civilization VII, oyunculara dünyanın şimdiye kadar tanıdığı en büyük imparatorluğu kurma gücünü vadediyor. Oynanışa dair ilk bilgiler belki de tanıtım videoları Ağustos ayında ortaya çıkacak.
Serinin son oyunu Sid Meier's Civilization 6'nın Mac ve Windows PC için çıkış yapmasının üzerinden yedi yıldan fazla zaman geçti. O zamandan bu yana Civilization 6, altı uygarlık ve senaryo paketinin yanı sıra Android, iOS, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One dahil farklı platformlarda oynanabilir oldu. 2K, oyunun ilk çıkış yaptığı 1991 yılından bu yana dünya çapında 51 milyondan fazla sattığı bilgisini paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.