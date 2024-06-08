Civilization 7, PC ve konsollara 2025'te geliyor: İlk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Firaxis, uzun bekleyişin ardından ödüllü ve popüler strateji oyunu serisi Civilization’ın yeni oyununu duyurdu. Summer Game Fest’te duyurulan Civilization 7, 2025’te PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Oyun dünyasının dev etkinliği Summer Game Fest 2024 başladı 7 sa. önce eklendi

Oynanış detayları Ağustos'ta paylaşılacak

Sid Meier's Civilization 7’nin Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One ve Xbox Series X’e çıkış yapacağı resmi olarak belli oldu. Civilization VII, oyunculara dünyanın şimdiye kadar tanıdığı en büyük imparatorluğu kurma gücünü vadediyor. Oynanışa dair ilk bilgiler belki de tanıtım videoları Ağustos ayında ortaya çıkacak.

Serinin son oyunu Sid Meier's Civilization 6'nın Mac ve Windows PC için çıkış yapmasının üzerinden yedi yıldan fazla zaman geçti. O zamandan bu yana Civilization 6, altı uygarlık ve senaryo paketinin yanı sıra Android, iOS, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One dahil farklı platformlarda oynanabilir oldu. 2K, oyunun ilk çıkış yaptığı 1991 yılından bu yana dünya çapında 51 milyondan fazla sattığı bilgisini paylaştı.

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Civilization 7, PC ve konsollara 2025'te çıkıyor: İlk video geldi