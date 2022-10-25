BiP bu yıl 102 milyar mesaja sahne oldu

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. BiP, sadeleşen menüsü ve erişilebilirlik seviyesiyle kullanıcılarına kolay ve hızlı bir deneyim sağlıyor. BiP, arayüzü, gizlilik politikası ve sunduğu ek özelliklerle de benzer uygulamalara fark atıyor.

BiP rekor kırdı

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre BiP iletişim platformu 2022 yılında toplam 102 milyar mesaj ve 124 milyon arama sayısına erişti. Bunu sadece 10 ayda başardı. Uygulama marketlerinde üst sıralara yerleşen BiP, toplamda 97 milyondan fazla indirildi.

Turkcell BİP’te Durum dönemi 1 yıl önce eklendi

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP, sunduğu özelliklerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. BiP’teki ‘Durum’ özelliği sayesinde kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. BiP’in ‘Grup Taşıma’ özelliği sayesinde, daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP’e aktarılabiliyor. Ayrıca BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de var. BiP’in kullanıcı verileri, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.

Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda sürekli güncellenen BiP, masaüstünden kullanıma imkan sağlayan web sürümüyle evden ya da ofisten yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme seçeneği sunuyor. Benzer uygulamalarda megabayt sınırı olan dosya transferi ve tarayıcı üzerinden sunulmayan HD kalitede görüntülü ve sesli görüşme özelliği de BiP Web’de kullanıcılara sunuluyor.

Benzer uygulamalardan farklı olarak, BiP’in web sürümünde de 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurmak mümkün. BiP’te öne çıkan HD fotoğraf gönderme özelliği, tarayıcı ve masaüstü uygulamasında da sınır tanımıyor. BiP Web’le giriş platformlarının tamamından HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor. Uygulama, masaüstü ve web sürümüyle kullanıcı kolaylığını ön planda tutuyor.

BiP Web’i kullanmak için

• Bilgisayarınızda https://web.bip.com adresine gidin.

• BiP uygulamasından Profil menüsündeki BiP Web seçeneğine tıklayın.

• Web sayfasında karşınıza çıkan QR kodu, aktif olan kameradan okutun.

• Sınırlanmadan mesajlaşmaya başlayın.

BiP’in güncel sürümüne App Store, Google Play veya Huawei AppGallery’den erişmek için http://mobiltr.co/BiP adresine tıklayabilirsiniz.

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