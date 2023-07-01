Bir girişimci “dahice” bir yöntemle dolandırıcıların üstesinden ChatGPT ile geldi

Dahiyane çözüm
Arayanın dolandırıcılık girişimi olduğunu fark edenler için bile bu tür çağrılar zaman kaybına neden oluyor. Birçok kişi aramaları ve ilgili numaraları sesli mesaja yönlendiriyor veya çoğunluk gibi görmezden geliyor. Öte yandan Kaliforniya'da bir adam kelimenin tam anlamıyla ateşe ateşle karşılık veriyor. Jolly Roger Telephone Company'nin sahibi Roger Anderson, ChatGPT tarafından desteklenen botlar ve bir ses klonlayıcı kullanarak tele-pazarlama dolandırıcılarını mümkün olduğunca uzun süre hatta tutarak zamanlarını boşa harcatıyor ve onlara para kaybettiriyor. Anderson, bunu sadece kendi eğlencesi için yapmıyor aynı zamanda dileyen herkese makul bir ücret karşılığında sistemi kullanmasını sağlıyor.
Sistemi kurmak oldukça kolay. Yıllık 25 dolarlık bir abonelik ücretinden sonra hesabınız için oluşturulan benzersiz bir numaraya çağrı yönlendirmeyi etkinleştiriyorsunuz. Ardından, robot aramaları botların halletmesine izin verebilir veya bir konferans görüşmesi oluşturmak için "Birleştirme" özelliğini kullanabilir ve dolandırıcıların botları işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışırken ortaya çıkan komikliği gizlice dinleyebilirsiniz.
Birden çok “model” var
Sesler insan sesine oldukça benzese de zaman zaman yapaylık ve sorunlu sohbet fark edilebiliyor. Öte yandan çoğu durumda özellikle de kredi kartı bilgileri istendiğinde dolandırıcıyı hatta tutmakta hayli başarılı. Bir örnekte ChatGPT botu dolandırıcıyı tam 10 dakika hatta tutmayı başarıyor ve kendisine küfürler yağdırarak sinir krizi geçirmesine neden oluyor. Bununla ilgili bir örneği aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D