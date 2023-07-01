Bir girişimci “dahice” bir yöntemle dolandırıcıların üstesinden ChatGPT ile geldi

Tam Boyutta Gör Sadece Türkiye’deki vatandaşlar değil, tüm dünyada tele-pazarlamacılar tarafından insanlar sürekli aranıyor. Üstelik bu telefonla pazarlama durumu günümüzde kendisini çoğunlukla dolandırıcıların eline bırakmış durumda. Ancak bir girişimci tüm bu dolandırıcılık hedefli sahte çağrıların üstesinden yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile geldi ve şimdi bunu bir abonelik sistemine dönüştürdü.

Dahiyane çözüm

Arayanın dolandırıcılık girişimi olduğunu fark edenler için bile bu tür çağrılar zaman kaybına neden oluyor. Birçok kişi aramaları ve ilgili numaraları sesli mesaja yönlendiriyor veya çoğunluk gibi görmezden geliyor. Öte yandan Kaliforniya'da bir adam kelimenin tam anlamıyla ateşe ateşle karşılık veriyor. Jolly Roger Telephone Company'nin sahibi Roger Anderson, ChatGPT tarafından desteklenen botlar ve bir ses klonlayıcı kullanarak tele-pazarlama dolandırıcılarını mümkün olduğunca uzun süre hatta tutarak zamanlarını boşa harcatıyor ve onlara para kaybettiriyor. Anderson, bunu sadece kendi eğlencesi için yapmıyor aynı zamanda dileyen herkese makul bir ücret karşılığında sistemi kullanmasını sağlıyor.

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Sistemi kurmak oldukça kolay. Yıllık 25 dolarlık bir abonelik ücretinden sonra hesabınız için oluşturulan benzersiz bir numaraya çağrı yönlendirmeyi etkinleştiriyorsunuz. Ardından, robot aramaları botların halletmesine izin verebilir veya bir konferans görüşmesi oluşturmak için "Birleştirme" özelliğini kullanabilir ve dolandırıcıların botları işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışırken ortaya çıkan komikliği gizlice dinleyebilirsiniz.

Birden çok “model” var

Tam Boyutta Gör Anderson, ChatGPT ve ses klonlama ile birden fazla bot kişilik oluşturmuş durumda. Örneğin bunlardan birisi “Salty Sally” olarak adlandırılıyor. Sally botu arayan kişiden sürekli "bunu tekrar etmesini" veya "baştan başlamasını" isteyen birisi gibi davranıyor. Bu arada arayanlar doğrudan ChatGPT ile konuşmuyor. Jolly Roger, konuşmacının ne hakkında konuştuğunu analiz etmek için OpenAI botunu kullanıyor ve ardından konuyla ilgili önceden hazırlanmış mesajları seçiyor.

Sesler insan sesine oldukça benzese de zaman zaman yapaylık ve sorunlu sohbet fark edilebiliyor. Öte yandan çoğu durumda özellikle de kredi kartı bilgileri istendiğinde dolandırıcıyı hatta tutmakta hayli başarılı. Bir örnekte ChatGPT botu dolandırıcıyı tam 10 dakika hatta tutmayı başarıyor ve kendisine küfürler yağdırarak sinir krizi geçirmesine neden oluyor. Bununla ilgili bir örneği aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Bir girişimci dolandırıcıların üstesinden ChatGPT ile geldi