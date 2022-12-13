Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengini Pavel Durov: İşte VK ve Telegram'ın sahibinin serveti

Dört ülke vatandaşlığı var
Şu anda Pavel'in servetinin 15.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram ve VK'nın kurucusu 2021 yılında da BAE'nin en zengin adamıydı. Forbes, o dönemde holdingine 17 milyar dolar değer biçmişti.Kaynakça https://www.forbes.com/profile/pavel-durov/?sh=5b08aa9b14c5 https://www.forbes.com/billionaires/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...