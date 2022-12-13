Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengini Pavel Durov: İşte VK ve Telegram'ın sahibinin serveti

Tam Boyutta Gör Forbes, Pavel Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin kişisi olduğunu gösteren yeni rakamlar paylaştı. Durov 2022'de daha da "fakirleşti", ancak bu onun sıralamada zirveye çıkmasını engellemedi.

Xiaomi'nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı 1 gün önce eklendi

Dört ülke vatandaşlığı var

Şu anda Pavel'in servetinin 15.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram ve VK'nın kurucusu 2021 yılında da BAE'nin en zengin adamıydı. Forbes, o dönemde holdingine 17 milyar dolar değer biçmişti.

Tam Boyutta Gör Pavel Durov'un şu anda Rusya Federasyonu, St. Kitts ve Nevis, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dört vatandaşlığı var. Durov, Forbes'un genel listesinde 123. sırada yer almakta ve genç milyarder şu anda 38 yaşında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin insanı Pavel Durov oldu