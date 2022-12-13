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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengini Pavel Durov: İşte VK ve Telegram'ın sahibinin serveti

    Forbes'in yayınladığı verilere göre, VK ve Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en zengin insan.                               
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin insanı Pavel Durov oldu Tam Boyutta Gör
    Forbes, Pavel Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin kişisi olduğunu gösteren yeni rakamlar paylaştı. Durov 2022'de daha da "fakirleşti", ancak bu onun sıralamada zirveye çıkmasını engellemedi.

    Dört ülke vatandaşlığı var

    Şu anda Pavel'in servetinin 15.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram ve VK'nın kurucusu 2021 yılında da BAE'nin en zengin adamıydı. Forbes, o dönemde holdingine 17 milyar dolar değer biçmişti.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin insanı Pavel Durov oldu Tam Boyutta Gör
    Pavel Durov'un şu anda Rusya Federasyonu, St. Kitts ve Nevis, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dört vatandaşlığı var. Durov, Forbes'un genel listesinde 123. sırada yer almakta ve  genç milyarder şu anda 38 yaşında.
    Kaynakça https://www.forbes.com/profile/pavel-durov/?sh=5b08aa9b14c5 https://www.forbes.com/billionaires/
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    PERİSKOP 7 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 7 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 11 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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