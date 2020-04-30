Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi geçen ay Çin'de oyun odaklı Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de cihazları ulusal pazarda sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar

Ayrıca Bkz. "Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor"

Üreticinin resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Black Shark 3 serisi 8 Mayıs itibarıyla Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulacak. Ne yazık ki akıllı telefonların fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör

Black Shark 3 serisi özellikleri

Her iki modelde de 90 Hz AMOLED ekran, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi, Wi-Fi 6 teknolojisi ve 64 + 13 + 5 megapiksel sensör konbinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi var.

Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından birbirlerinden ayrıldığını belirtelim. Bununla birlikte Pro modelinde mekanik tetik tuşlarına yer verilmesi cihazı farklı bir yere konumlandırıyor.

https://global.blackshark.com/pages/blackshark3-open-sales

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.