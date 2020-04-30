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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi açıklandı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil oyuncu telefonlarını ulusal pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi açıklandı
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    Xiaomi geçen ay Çin'de oyun odaklı Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de cihazları ulusal pazarda sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Üreticinin resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Black Shark 3 serisi 8 Mayıs itibarıyla Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulacak. Ne yazık ki akıllı telefonların fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

    Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi açıklandı
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    Black Shark 3 serisi özellikleri

    Her iki modelde de 90 Hz AMOLED ekran, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi, Wi-Fi 6 teknolojisi ve 64 + 13 + 5 megapiksel sensör konbinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi var.

    Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından birbirlerinden ayrıldığını belirtelim. Bununla birlikte Pro modelinde mekanik tetik tuşlarına yer verilmesi cihazı farklı bir yere konumlandırıyor.



    https://global.blackshark.com/pages/blackshark3-open-sales Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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