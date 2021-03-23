Black Shark 4 Pro mobil oyunculuğu arşa çıkarıyor

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Xiaomi’nin Black Shark 4 orijinal modeli biraz daha uygun fiyat arayanlara hitap ederken Black Shark 4 Pro ise akıllı telefon pazarında ender görebileceğimiz özelliklerle mobil oyunculuğu tabiri yerindeyse arşa çıkaracak.

Black Shark 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Black Shark 4 Pro modelinde yine aynı 6.67 inçlik Samsung E4 AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran yoğun içeriklerde en verimli çalışacak şekilde optimize edilmiş. Tazeleme hızı ise 144Hz ile en iyiler arasına giriyor.

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Gözleri koruyan filtre SGS sertifikası alırken 720Hz rekor dokunmatik örnekleme hızı oyunlarda gecikmeyi en aza indiriyor. Çoklu dokunmatik tepki gecikmesi ise 8.3ms olarak ölçülmüş. 1300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DC Dimming teknolojisi sayesinde titreme yapmadan verimli bir şekilde parlaklık seviyelerini değiştirebiliyor.

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Snapdragon 888 yonga seti ile donatılan Pro versiyonu 6400MHz LPDDR5 teknolojisi ile akıcılığı en üst seviyeye çıkarıyor. UFS 3.1 ile harmanlanan özelleştirilmiş SSD sürücüsü okuma performansını yüzde 55, yazma performansını yüzde 69 arttırıyor. Böylece oyunların yüklenme ve işleme hızları önemli oranda artıyor. 3 boyutlu çift katman ısı dağıtımına sahip sandviç tipi sıvı soğutma sistemi verimliliği yüzde 30 arttırıyor ve sıcaklığı da 18 dereceye kadar düşürebiliyor.

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Çift düzlemsel hoparlör 1.5CC tam simetrik ses odası ve 15V akıllı güçlendirici ile desteklenmiş. Böylece sınıfının en iyi ses sistemine sahip olmuş. 1 milyon basışa sahip mekanik tetik tuşları ve Z eksenli titreşim motoru ile oyun tecrübesi en yüksek seviyeye çıkıyor. Yeni JoyUI 12.5 sürümü pek çok oyun optimizasyonu ile tecrübeyi destekliyor.

1 milyon basışa sahip mekanik tetik tuşları yerini alırken özel anten teknolojisi ile bağlantılar arasında akıllı geçişler ve entegre sinyal güçlendirme mümkün oluyor. Arka kısımda 64MP Sony IMX686 kamera orijinalden temel fark olarak öne çıkıyor. 4500mAh kapasiteli batarya yine 120W hızlı şarj destekli. WiFi 6, çift 5G SIM, tüm konumlama sistemlerine destek, NFC, Bluetooth 5.2, kenar parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikleri olan Black Shark 4 Pro için fiyatlandırma şöyle:

Black Shark 4 Pro 8GB + 256GB – 614$

Black Shark 4 Pro 12GB + 256GB – 691$

Black Shark 4 Pro 16GB + 512GB – 814$

https://www.gizmochina.com/2021/03/23/black-shark-4-pro-china-launch-price-specs-features/

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