Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor

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Xiaomi’nin oyuncu odaklı sınıftaki uzun soluklu serisi Black Shark yeni yıla iddialı hazırlanıyor. Haftaya yapılacak olan tanıtımda Black Shark 4 serisi görücüye çıkacak ve iki farklı model olması bekleniyor.

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Black Shark 4 neler sunacak?

Black Shark 4 serisi donanım itibariyle iki farklı seçenek sunuyor. Orijinal Black Shark 4 modelinde Snapdragon 870 yonga seti ile biraz daha üst seviye sınıfa yönelik olacak. 6.67 inçlik Full HD+ ekranda 144Hz tazeleme hızı beklenirken 4500mAh kapasiteli bataryanın da 120W hızlı şarj ile destekleneceği belirtiliyor.

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Black Shark 4 Pro modelinde ise Snapdragon 888 yonga seti ile çıta biraz daha yukarı çekiliyor. Bu modelde 16GB veya 18GB RAM seçeneği en önemli fark iken yine 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL kamera da dikkat çekecek.

Oyun deneyimi ve performans açısından önemli optimizasyonlara yer vermesi beklenen seride aydınlatmalı tetik tuşları ve arka Black Shark logosu da tanıtım afişinde göze çarpıyor. 23 Mart itibariyle Black Shark 4 serisi resmiyet kazanacak.

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https://www.gizmochina.com/2021/03/16/black-shark-4-series-launch-date-is-march-23-pro-variant-may-flaunt-108mp-camera/

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