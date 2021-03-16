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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor

    Black Shark 4 serisi Snapdragon 888 yonga seti, 6.67 inçlik ekran, arka aydınlatma, 108MP kamera, 120W hızlı şarj, çeşitli oyun optimizasyonları gibi detaylara sahip olacak.
    16 Mart 2021, 15:30 (10 sa.)
    831
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor
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    Xiaomi’nin oyuncu odaklı sınıftaki uzun soluklu serisi Black Shark yeni yıla iddialı hazırlanıyor. Haftaya yapılacak olan tanıtımda Black Shark 4 serisi görücüye çıkacak ve iki farklı model olması bekleniyor.

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    Black Shark 4 neler sunacak?

    Black Shark 4 serisi donanım itibariyle iki farklı seçenek sunuyor. Orijinal Black Shark 4 modelinde Snapdragon 870 yonga seti ile biraz daha üst seviye sınıfa yönelik olacak. 6.67 inçlik Full HD+ ekranda 144Hz tazeleme hızı beklenirken 4500mAh kapasiteli bataryanın da 120W hızlı şarj ile destekleneceği belirtiliyor.

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    Black Shark 4 Pro modelinde ise Snapdragon 888 yonga seti ile çıta biraz daha yukarı çekiliyor. Bu modelde 16GB veya 18GB RAM seçeneği en önemli fark iken yine 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL kamera da dikkat çekecek.

    Oyun deneyimi ve performans açısından önemli optimizasyonlara yer vermesi beklenen seride aydınlatmalı tetik tuşları ve arka Black Shark logosu da tanıtım afişinde göze çarpıyor. 23 Mart itibariyle Black Shark 4 serisi resmiyet kazanacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/16/black-shark-4-series-launch-date-is-march-23-pro-variant-may-flaunt-108mp-camera/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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