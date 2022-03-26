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    Black Shark 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Xiaomi oyun odaklı Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro'nun lansman tarihini açığa çıkaran bir poster yayınladı. Black Shark 5 serisi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak.
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    Black Shark 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi, yayınladığı bir posterle Black Shark 5 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini paylaştı. Çinli üretici oyun odaklı Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro modellerini 30 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.

    Black Shark 5'in Snapdragon 870 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Black Shark 5 Pro'da ise büyük olasılıkla üst düzey Snapdragon 8 Gen 1 işlemci göreceğiz. Her iki cihazın da birden fazla RAM ve depolama seçeneği ile sunulacağını belirtelim.

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    Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro'nun 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Standart modelde 64 megapiksel, Pro versiyonda ise 108 megapiksel ana kamera göreceğiz. Akıllı telefonların 4.650 mAh pil içereceği de gelen haberler arasında.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 4 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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