Black Shark 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi, yayınladığı bir posterle Black Shark 5 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini paylaştı. Çinli üretici oyun odaklı Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro modellerini 30 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.
Black Shark 5'in Snapdragon 870 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Black Shark 5 Pro'da ise büyük olasılıkla üst düzey Snapdragon 8 Gen 1 işlemci göreceğiz. Her iki cihazın da birden fazla RAM ve depolama seçeneği ile sunulacağını belirtelim.
Geri sayım başladı
Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro'nun 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Standart modelde 64 megapiksel, Pro versiyonda ise 108 megapiksel ana kamera göreceğiz. Akıllı telefonların 4.650 mAh pil içereceği de gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"