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Xiaomi, yayınladığı bir posterle Black Shark 5 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini paylaştı. Çinli üretici oyun odaklı Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro modellerini 30 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.

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Black Shark 5'in Snapdragon 870 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Black Shark 5 Pro'da ise büyük olasılıkla üst düzey Snapdragon 8 Gen 1 işlemci göreceğiz. Her iki cihazın da birden fazla RAM ve depolama seçeneği ile sunulacağını belirtelim.

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Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro'nun 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Standart modelde 64 megapiksel, Pro versiyonda ise 108 megapiksel ana kamera göreceğiz. Akıllı telefonların 4.650 mAh pil içereceği de gelen haberler arasında.

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Black Shark 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı