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    Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonunu ve yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji üreticilerinden Vivo, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu ve amiral gemisi tablet modelini tanıtmaya hazırlandığını paylaştığı bir görselle duyurdu.
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    Çinli teknoloji şirketi Vivo, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Vivo X Fold ve Vivo Pad tabletin yakında piyasaya sürüleceğini gösteren yeni bir poster paylaştı.

    Weibo'daki bir gönderiye göre marka, Vivo X Fold, Vivo X Note ve Vivo Pad cihazlarının lansmanını 28 Mart gibi erken bir tarihte yapacak. Vivo X Fold'un 6.53 inç FHD+ 120Hz harici OLED ekrana, 8 inç QHD+ katlanabilir 120Hz OLED ekrana ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Arka panelde 50 + 48 + 12 + 8 megapiksellik dört kameraya ek olarak cihazda 80 W hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh pil yer alacak.

    Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

    Bir akıllı telefon da tanıtılacak

    Lansmanda tanıtılması beklenen Vivo X Note adlı diğer akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına ve ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip 7 inç QHD+ AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine ve 80W'a kadar hızlı şarjlı 5000mAh pile sahip olacak. Cihaz, Vivo X Fold ile aynı kamera modülüyle gelecek.

    Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

    Vivo Pad tablet ise 120 Hz yenileme hızına ve 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekran, Snapdragon 870 yonga seti ve 8040 mAh pile sahip olacak. Cihazların fiyatları konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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