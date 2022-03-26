Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonunu ve yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor

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Çinli teknoloji şirketi Vivo, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Vivo X Fold ve Vivo Pad tabletin yakında piyasaya sürüleceğini gösteren yeni bir poster paylaştı.

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Weibo'daki bir gönderiye göre marka, Vivo X Fold, Vivo X Note ve Vivo Pad cihazlarının lansmanını 28 Mart gibi erken bir tarihte yapacak. Vivo X Fold'un 6.53 inç FHD+ 120Hz harici OLED ekrana, 8 inç QHD+ katlanabilir 120Hz OLED ekrana ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Arka panelde 50 + 48 + 12 + 8 megapiksellik dört kameraya ek olarak cihazda 80 W hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh pil yer alacak.

Bir akıllı telefon da tanıtılacak

Lansmanda tanıtılması beklenen Vivo X Note adlı diğer akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına ve ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip 7 inç QHD+ AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine ve 80W'a kadar hızlı şarjlı 5000mAh pile sahip olacak. Cihaz, Vivo X Fold ile aynı kamera modülüyle gelecek.

Vivo Pad tablet ise 120 Hz yenileme hızına ve 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekran, Snapdragon 870 yonga seti ve 8040 mAh pile sahip olacak. Cihazların fiyatları konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

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