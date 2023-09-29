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    Xiaomi, Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin oyun kolu Black Shark global pazara yönelik yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Black Shark S1 isimli model 100'den fazla spor modu, 10 güne kadar pil ömrü ve 1.43 AMOLED ekranla geliyor.
    Black Shark S1 akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ekosisteminin bir parçası olan Black Shark markası, gloabal pazara yönelik Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı. Üreticinin resmi web sitesinde listelenen cihaz, sadece siyah renkte sunuluyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için ön siparişe açıldığını belirtelim.

    Black Shark S1, 466 x 466 piksel çözünürlükte 1.43 inç yuvarlak AMOLED ekran taşıyor. Panel 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklığa sahip. Metal çerçeveli gövde ile gelen akıllı saat IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasını da destekliyor.

    Black Shark S1 akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü

    Cihaz kalp atış hızı monitörü ile kandaki oksijen miktarının ölçülmesi (SpO2) de dahil olmak üzere çeşitli sağlık odaklı özellikler içeriyor. Ayrıca 100'ün üzerinde spor modu mevcut. Akıllı saatteki batarya normal kullanım senaryosunda 10 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

    Black Shark S1 akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Black Shark S1 için belirlenen fiyat etiketi 50 dolar. ABD ve Avrupa'da ön siparişe açılan akıllı saatin teslimatları iki hafta içinde başlayacak. Şirket ayrıca 90 dolar ve üzeri siparişlerde kargo ücreti talep etmiyor.
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/black_shark_announces_new_gaming_accessories_for_the_global_market-news-60061.php https://blackshark.gg/products/black-shark-s1-smart-watch
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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