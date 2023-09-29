Xiaomi, Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Black Shark S1, 466 x 466 piksel çözünürlükte 1.43 inç yuvarlak AMOLED ekran taşıyor. Panel 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklığa sahip. Metal çerçeveli gövde ile gelen akıllı saat IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasını da destekliyor.
Kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü
Cihaz kalp atış hızı monitörü ile kandaki oksijen miktarının ölçülmesi (SpO2) de dahil olmak üzere çeşitli sağlık odaklı özellikler içeriyor. Ayrıca 100'ün üzerinde spor modu mevcut. Akıllı saatteki batarya normal kullanım senaryosunda 10 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/black_shark_announces_new_gaming_accessories_for_the_global_market-news-60061.php https://blackshark.gg/products/black-shark-s1-smart-watch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.