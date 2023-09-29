Xiaomi, Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi ekosisteminin bir parçası olan Black Shark markası, gloabal pazara yönelik Black Shark S1 akıllı saatini tanıttı. Üreticinin resmi web sitesinde listelenen cihaz, sadece siyah renkte sunuluyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için ön siparişe açıldığını belirtelim.

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Black Shark S1, 466 x 466 piksel çözünürlükte 1.43 inç yuvarlak AMOLED ekran taşıyor. Panel 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklığa sahip. Metal çerçeveli gövde ile gelen akıllı saat IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasını da destekliyor.

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Kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü

Cihaz kalp atış hızı monitörü ile kandaki oksijen miktarının ölçülmesi (SpO2) de dahil olmak üzere çeşitli sağlık odaklı özellikler içeriyor. Ayrıca 100'ün üzerinde spor modu mevcut. Akıllı saatteki batarya normal kullanım senaryosunda 10 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Black Shark S1 için belirlenen fiyat etiketi 50 dolar. ABD ve Avrupa'da ön siparişe açılan akıllı saatin teslimatları iki hafta içinde başlayacak. Şirket ayrıca 90 dolar ve üzeri siparişlerde kargo ücreti talep etmiyor.

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Black Shark S1 akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı